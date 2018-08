Závadová jako Koukalová. Kvůli čepičce do mě šili, smála se

Páteční závod evropského šampionátu si bude pamatovat z mnoha důvodů. Na své oblíbené polohovce nepostoupila z rozplaveb, a to především kvůli kuriózní nehodě. Barbora Závadová při své plavbě totiž ztratila čepičku a s ní i naději na postup. Reputaci si vylepšila v sobotním motýlku, nevídanou příhodu jí ale budou všichni ještě hodně dlouho připomínat. "Stane to jednou, maximálně dvakrát za život," řekla o celé situaci česká plavkyně novinářům.

Měla to být velká bitva o postup, místo toho se změnila v beznaděj. Barbora Závadová vyrazila na rozplavbu své oblíbené trati polohovky na 400 metrů s velkými ambicemi, ty ale smetla nečekaná událost. Česká plavkyně přímo při závodě ztratila čepičku a přišla o naději na dobrý výsledek. Na své nejsilnější distanci tak nečekaně skončila už v rozplavbách.

"Myslím si, že jsem se s tím nakonec vyrovnala líp, než jsem čekala. Je to prostě věc, co se stane, je zároveň strašně smutná a ještě přitom i k smíchu. Takže jsem to přešla s úsměvem," přiznala Závadová po závodě.

"Moc mě to mrzelo, ale tím, jak to bylo první den a spousta závodních dní byla přede mnou, tak jsem to musela zvládnout. Já se vždycky snažím být jako tenista. Mě na nich fascinuje, že třeba jeden turnaj prohrají v prvním kole, ale hned další dokážou vyhrát. Vždycky se snažím v hlavě přepnout právě tady na tento mód," popisovala česká závodnice.

Před motýlkem proto uvažovala, že si čepičky vezme radši dvě. I přes nepříjemný zážitek ale zůstala tradičně u jedné. "Nakonec jsem měla jednu. Ale byla jiná, taková, na kterou jsem zvyklá. Tréninková. Přiznávám, že jsem byla hodně nervózní. Doufám, že co se mi stalo v pátek, se stane jednou, maximálně dvakrát za život," řekla.

A s úsměvem okomentovala i fakt, že si z ní hodně lidí dělalo legraci. "Samozřejmě všichni do mě ze srandy šili, takže jsem před sobotou slyšela různé vtípky: 'Mám ti nasadit tu čepici?', nebo 'Koupil jsem ti oboustrannou lepící pásku'. Ale jsem ráda, že si zaplavu odpoledne. Člověka to potěší." K tomu ji mohl blažit i postup, který vybojovala na dvousetmetrové trati motýlku. V Glasgow se tak představí v motýlkářském semifinále.