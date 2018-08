Závadová: Letošní ME? Poprvé nejsem ve finále, což je smutné

Plavkyně Barbora Závadová se na evropském šampionátu v Glasgow neprobojovala ani jednou ze čtyř startů do finále. Mrzelo ji rovněž, že neposunula svá osobní maxima. Přesto pětadvacetiletá reprezentantka věří, že nastoupená cesta tréninku v Austrálii pro ni byl po všech stránkách přínosný krok, který zúročí nejen ve sportovní kariéře.

Závadová se na všech tratích vešla do pořadí na 10. až 12. místě. A i když brala ME jen jako určitý test s tím, že tréninková změna se projeví výrazněji až na delších velkých akcích, mrzelo ji, že za svou snahu nebyla odměněna.

"Evropu jsem sice brala trochu s nadhledem, ale je také pravda, že na tyhle závody jsem měla být připravená nejlíp z celého roku. To se sice potvrdilo, plavala jsem až na tu polohovou čtyřstovku nejlepší letošní časy, ale nebyly to osobáky. A není v tom ani finále, což je smutné," řekla Závadová novinářům.

"Je to vůbec poprvé za mou reprezentační kariéru, co nejsem ve finále na Evropě. Takže to nemohu brát jako úspěch, i když jsou ty disciplíny strašně vyrovnané a je znát, že nikdo nebere Evropu na lehkou váhu," uvedla Závadová.

Své vlastní hodnocení podle vnitřního pocitu už si udělala po polohovkách. "Trošku jsem si řekla, co a jak. Nemohu být spokojená, protože se mi nepodařilo proklouznout do finále, což by pro mě byl fajn odrazový můstek, ale já si pořád myslím, že Austrálie byla krok správným směrem. Už jen po psychické stránce a tím, když tam vidím, že ty holky jsou rychlejší než já," řekla Závadová.

"Byl to navíc hrozně důležitý krok i s ohledem na chuť do tréninku, protože to v mých 25 letech je asi to nejdůležitější. A protože chci pořád trénovat na čtyřstovku polohovky, což musím makat dvakrát až třikrát denně, tak to jinak než s chutí ani nejde," konstatovala.

Dobře vidí i nedostatky, které má. "Právě ty bych teď chtěla vychytat při tréninku během nadcházejících dvou let, abych měla zpátky skluz, co jsem měla předtím. Ale když se podívám na 200 metrů motýl, kde se mi podařilo zlepšit oproti loňsku o půl vteřiny, není to špatné. A je to stylová disciplína, zatímco já tento rok pracovala hlavně na síle. Myslím, že to bylo dobré rozhodnutí," řekla Závadová.

Ani zkušenost do osobního života není rozhodně zanedbatelná. "Když někdo z mladších kolegů přemýšlí, zda tam jít, tak mu říkám, ať jde. Člověka to hrozně posune a dá mu to důležitý základ do budoucího života. Nabere větší sebejistotu, zkušenosti, navíc se zlepší v angličtině," líčila Závadová.

"A důležitá je také jiná věc - v Česku je to hrozně moc o individuálním tréninku, zatímco v cizině se trénuje v týmu. A ten tým dává člověku hroznou sílu a posouvá ho dopředu. Myslím, že to bychom se měli také naučit," uvedla Závadová.