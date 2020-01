Zdráhala: hratelné to proti Španělům bylo, skleslí nejsme

Podle kapitána Ondřeje Zdráhaly bylo v úvodním zápase čtvrtfinálové skupiny na evropském šampionátu proti Španělsku vidět, že se čeští házenkáři za poslední dva roky posunuli dál. Zatímco předloni na úvod Eura v Chorvatsku utrpěli reprezentanti s favoritem debakl 15:32, dnes v Vídni uhráli lepší výsledek a obhájci titulu podlehli o šest branek 25:31.

"Pocity stoprocentně lepší než před dvěma lety. Body se Španělskem by byly bonusové. Samozřejmě jsme chtěli zkusit vyhrát, ale myslím, že jsme ukázali, že jsme se zase oproti zápasu z před dvou let posunuli a že se s nimi dá hrát. Nebýt technických chyb, tahali jsme se s nimi až do konce," řekl novinářům Zdráhala. "Skleslí nejsme. Nic se neděje, teď půjdeme na Bělorusko a budeme chtít získat dva body," dodal.

Reprezentanti na minulý debakl, který je na předloňském Euru v Chorvatsku paradoxně nastartoval k pozdějšímu šestému místu, před dnešním zápasem nemysleli. "Trenéři nám ukazovali nějaké sestřihy z minulého zápasu, ale v hlavách to nebylo. Každý zápas je jiný a věděli jsme, co od nich máme čekat," uvedl Zdráhala.

"Před dvěma lety byl třeba pro mě španělský styl házené úplně nový, ale teď už jsem druhý rok ve Wisle Plock, kde máme španělského trenéra. Takže přesně vím, jak ta obrana funguje," dodal nejlepší střelec minulého Eura.

Jeho tým držel s hlavním adeptem na zlato krok do 44. minuty a stavu 17:20. Poté přišla dvě dvojnásobná oslabení a série inkasovaných gólů do prázdné branky přes celé hřiště.

"Chtěli jsme je trápit do konce, hratelné to určitě bylo. Myslím, že taktiku jsme splnili výborně. V druhém poločase za stavu mínus tři jsme byli v oslabení a tam jsme si to prohráli jednoduchými góly. Dělali jsme technické chyby a oni nám dali góly do prázdné branky. Tam jsme jim to hodně ulehčili. Kdybychom se tam drželi, mohli jsme je, neříkám porazit, ale až do konce trápit. Mohli se bát o výsledek," mínil Zdráhala.

Hra v oslabení bez brankáře reprezentantům nevyšla. "Pramenilo to z toho, že jsme ztratili balony, to nesmíme. To je riziko. Může to být výhoda, protože pak v útoku nehrajete v oslabení. Ale pokud ztratíte míč, soupeř to trestá. Dali nám čtyři pět gólů do prázdné branky a to nás stálo lepší výsledek. Kdybychom odečetli ty góly do prázdné, tak je to mínus jedna a už by to byl úplně vyrovnaný zápas," řekl Zdráhala.

Reprezentanti přes porážku uhráli se Španělskem dosud nejlepší výsledek ze všech týmů na turnaji, v základní skupině obhájce titulu pokaždé zvítězil nejméně o sedm branek. "Stoprocentně to byl zatím nejlepší soupeř. Jejich taktická i technická vybavenost je úplně na parádní úrovni. Bránili jsme dobře, ale prohráli jsme si to v útoku technickými chybami, za které nás trestali," uvedla šestatřicetiletá spojka.

S osmi brankami byl střelcem utkání a prožil gólově nejvydařenější zápas na turnaji. "Ale neřekl bych, že byl nejlepší, protože jsme prohráli. Nejlepší byl možná ten proti Severní Makedonii. Ty branky tam byly velmi důležité a i díky nim jsme mohli vyhrát," řekl Zdráhala, který už je s 21 góly ve čtyřech zápasech nejlepším českým střelcem na turnaji.