"Zůstáváme nejlepší v Evropě," potvrzuje softbalová legenda Jan Voda

Český reprezentační výběr obsadil na nedávno skončeném mistrovství světa v softbalu, jenž se poprvé konalo v Evropě, na osmé příčce. "Není to zklamání, odpovídá to realitě. A stále zůstáváme nejlepším evropským týmem," zdůrazňuje Jan Voda, bývalý technický vedoucí týmu a vzácný exponát Síně slávy.

Český tým skončil na osmé příčce, nejhůře ze všech čtvrtfinalistů. Považujete to za zklamání?

Rozhodně ne. I když pro některé hráče, kteří si dávali vyšší cíle, to trošku může být. Ale čtvrtfinále je pěkné umístění. Kdybychom se do něj neprobojovali, mohli bychom mluvit o neúspěchu. Podmínky, které svaz reprezentaci připravil, byly totiž velice štědré, na jeho možnosti určitě nadstandardní.

Potvrdil však postavení nejlepšího evropského týmu. Je to reálný obraz českého softbalu?

Realitě to odpovídá. Ovšem pozor, Dánsko skončilo hned za námi, na 9. příčce. To je nyní největší evropský soupeř, naopak Nizozemci trochu ustoupili a jsou krok za námi. Příští rok se koná mistrovství Evropy u nás v jihočeských Ledenicích, zůstáváme pro něj největšími favority, jako obhájci titulu i nejlepší evropský tým na nedávno skončeném světovém šampionátu.

Co chybělo, aby výsledek byl ještě lepší?

Možná někdo řekne: "trochu více štěstí". Všichni ale víme, jak je štěstěna velmi vrtkavá. V softbalu platí neúprosné pravidlo, že zápasy vyhrávají ti, kteří na ni nespoléhají, jsou skutečně dobří a především připraveni. K nim se štěstí pak přikloní.

Aktivní kariéru ovšem ukončilo pět letitých opor. Neobáváte se o budoucnost týmu?

K určité obměně dojde, to se nedá nic dělat. Ale mužstvo je postavené dobře, nebojím se, že by došlo k nějakému zásadnímu výkonnostnímu poklesu. Mělo by v dobrých výsledcích pokračovat. Už nyní mladíci ukázali svoje schopnosti. Nejvýraznější osobnost týmu nadhazovač Michal Holobrádek patřil mezi nejlepší na šampionátu, je mu teprve jedenadvacet, nejlepším pálkařem byl další mladík Marek Malý.

Neskrýval jste svůj vřelý vztah k Argentině. Potěšil vás její triumf?

Musím přiznat, že jsem nečekal, že budou mistry. Nicméně jsem byl přesvědčený, že se její způsob hry, který předvádí také Japonsko, prosadí. Myslím tím kreativní hru, kterou porazili týmy, zaměřující se na silový softbal, spoléhající se na dlouhé odpaly, jimiž soupeře přetlačí. Jsou jimi Kanada, Austrálie, USA, a snažil se o něj i českým tým. Přitom nejlepšího umístění - šesté místo - jsme dosáhli na MS 2000 v East London v JAR, kde tehdejší kouč Mike Stepleton neměl hráče na dlouhé odpaly, proto se pokusil o kreativní hru a vyšlo to. Letošní finalisté, představující tento způsob hry, byli velice dobře připraveni. Jejich útok byl pestrý, různé ulejvky, zkrácené odpaly, spolupráce hráčů na pálce a v poli, kradení met apod. Argentinci a Japonci měli rovněž mladší týmy, což se ukázalo jako prospěšné.

Souhlasíte, že mistrovství světa konané poprvé v Evropě bylo obrovskou propagací softbalu v České republice?

To bezesporu. Chodilo hodně diváků, především mladých lidí, z nich někteří viděli softbal poprvé. Organizátoři ho zvládli výborně. Nasazení stovek dobrovolníků, všechno perfektně klapalo, k žádným potížím nedošlo. Laťka pro příští pořadatele MS z novozélanského Auclandu byla posunuta opět výš.

Dá se tento potenciál udržet a ještě rozvinout?

Nešlo o začátek, ale pokračování již nastavené cesty. Softbal a baseball u nás výborně spolupracují, pečují o mládež, to je ten nejlepší návod, jak zvednout děti od počítačů.