Pardubice s grácií odvrátily mečbol a vynutily si rozhodující zápas.

Hokejisté Pardubic vyhráli v šestém čtvrtfinále extraligy nad Třincem 6:3, vyrovnali stav série na 3:3 a vynutili si nedělní rozhodující sedmý zápas na ledě Ocelářů. Oba týmy si zatím v boji o semifinále drží na vlastním ledě stoprocentní úspěšnost. Čtyřmi body za dva góly a stejný počet asistencí se v dresu vítězů zaskvěl osmnáctiletý útočník Martin Kaut.

Oceláři nastoupili bez kanonýra Martina Růžičky, který se zranil v předchozím utkání. Aktivnější bylo úvodní třetině domácí Dynamo a blízko gólu byli v sedmé minutě v přečíslení dvou na jednoho Kaut s Perretem. Při Marcinkově vyloučení měl možnost z dorážky Treille a Hrubec už při plném počtu hráčů na ledě kryl lapačkou i Tomáškův pokus.

Pardubičtí se dočkali vedení ve 13. minutě, kdy se trefil z levého kruhu přesně do protějšího horního rohu Kaut. Za 145 vteřin Dynamo zvýšilo náskok, když po Hrabalově střele nejprve ještě neuspěl s dorážkou Svoboda, ale Ján Sýkora už ano.Hned za 40 sekund ale snížil Adamský, který se mezi kruhy prosadil v souboji s Beranem a prostřelil Kacetla mezi betony. Odpovědět mohl hned vzápětí z dorážky Treille.

Dynamo se na přelomu první a druhé části ubránilo při Čáslavově vyloučení a Kacetl si poradil i s Matyášovou šancí. Oceláři ze snahy o vyrovnání nic nevytěžili a v 26. minutě naopak inkasovali. K Poulíčkovi se odrazil puk před odkrytou branku a Pardubičtí slavili vedení 3:1.

Kacetl při dalším náporu Třince znovu odolal a v polovině utkání se dostal po Kautově úspěšném obranném zákroku Dušek do úniku, který proměnil blafákem do bekhendu. Hrubce nahradil v brance Hamerlík, ale inkasoval hned po 45 vteřinách také. Po individuální akci zamířil mezi kruhy přesně do pravého horního rohu Tomášek.

Třinci se podařilo zareagovat na vývoj utkání v 46. minutě v přesilové hře pěti proti třem. Branku Polanského sudí Bulanov s Hradilem ještě po poradě s videorozhodčím neuznali kvůli hře vysokou holí, ale hned za devět vteřin skóroval Svačina.Za dvě minuty snížili Oceláři na rozdíl dvou branek. Po souboji Cardwella s Dravecký sudí rozhodli, že nejde o zakázané uvolnění, a po Vlachově zadovce doklepl puk do sítě volný Petružálek.

Oceláři se o větší drama připravili třemi vyloučeními. Přestože Svoboda v 51. minutě trefil jen tyč odkryté branky a Dynamo nezužitkovalo ani 73 sekund trvající početní výhodu pěti proti třem, výhru už nepustilo. Ubránilo se při Hrabalově vyloučení za zdržování hry, při kterém sáhli Oceláři pět minut před koncem k power play. Výsledek ještě dovršil 20 sekund před koncem do prázdné branky Kaut.

Čtvrtfinále play off hokejové extraligy - 6. zápas HC Dynamo Pardubice - HC Oceláři Třinec 6:3 (2:1, 3:0, 1:2) Branky a nahrávky: 13. M. Kaut (Perret), 16. J. Sýkora (T. Svoboda, Hrabal), 26. Poulíček (Perret, M. Kaut), 31. Dušek (M. Kaut), 32. Tomášek (Wishart), 60. M. Kaut (Rolinek) - 16. Adamský (Svačina), 46. Svačina (Krajíček, Roth), 48. J. Petružálek (Roman Vlach, Dravecký). Rozhodčí: Bulanov (Rus.), Hradil - Ondráček, Špůr. Vyloučení: 6:7. Využití: 0:1. Diváci: 10.072. Stav série: 3:3. Sestavy: Pardubice: Kacetl - Wishart, Cardwell, Trončinský, Čáslava, Hrabal, Mojžíš, Ščotka - M. Beran, Tomášek, Rolinek - P. Sýkora, Marosz, S. Treille - M. Kaut, Poulíček, Perret - J. Sýkora, Dušek, T. Svoboda. Trenéři: Holaň, Marek a Janecký. Třinec: Hrubec (31. Hamerlík) - Krajíček, M. Doudera, Roth, D. Musil, Matyáš, Linhart - J. Petružálek, Marcinko, Rákos - Dravecký, Roman Vlach, Chmielewski - Svačina, Polanský, Adamský - O. Kovařčík, Cienciala, M. Kovařčík. Trenéři: Varaďa a M. Zadina.







Jihlava porazila ve skupině o umístění na 11. až 14. místě v extralize Chomutov na jeho ledě 3:2 po nájezdech a půjde tak do baráže s vítězstvím v zádech. Piráti naopak přišli porážkou v posledním 6. kole skupiny kvůli horším vzájemným zápasům s Mladou Boleslaví o 11. příčku a skončili dvanáctí. Nájezdy rozhodl útočník Tomáš Čachotský.

Utkání začalo velkým množstvím vyloučení, z nichž vyplynula hra ve třech proti třem. Následně Dukla využila zkrácenou klasickou přesilovku, když Divišovu střelu tečoval Skořepa. Vyrovnat mohl Smejkal, jenže ranou z levého kruhu neuspěl, stejně dopadl na druhé straně Skořepa s dorážkami. Závěr třetiny přinesl další tresty, v doznívající přesilovce domácích nevyužil šanci Poletín.

Na začátku druhé třetiny Piráti ubránili zkrácené oslabení, poté sami nevyužili přesilovku a dvě nadějné šance - Havel selhal v úniku a Huml nezakončil úspěšně přečíslení. V 29. minutě bylo vyrovnáno, když Knotovo nahození zapadlo do bližšího rohu branky. Od poloviny utkání měla Dukla čtyřminutovou početní výhodu, ve které inkasovala z Vantuchovy hole, na začátku 39. minuty ale přispěchal s odpovědí Diviš a bylo to 2:2.

Do závěrečné dvacetiminutovky vstoupily oba celky s opatrnou hrou, která nepřinesla žádné šance. Chomutovu nepomohly ani dvě početní výhody, ve kterých se mu téměř nepodařilo ohrozit bránu. Rozuzlení nepřineslo poté ani prodloužení, ve kterém Jihlava nevyužila přesilovku a Chomutov dvě jasné příležitosti Vondrky a Smejkala. V samostatných nájezdech rozhodl Čachotský povedenou kličkou do bekhendu.

6. kolo skupiny o umístění v hokejové extralize Piráti Chomutov - HC Dukla Jihlava 2:3 po sam. nájezdech (0:1, 2:1, 0:0 - 0:0) Branky a nahrávky: 29. Knot (J. Mrázek, Lauko), 32. Vantuch - 5. Skořepa (Diviš, P. Straka), 39. Diviš, rozhodující sam. nájezd Čachotský. Rozhodčí: Horák, M. Sýkora - D. Jelínek, Pešek. Vyloučení: 7:7. Využití: 0:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 3198. Sestavy: Chomutov: Pavlát - Flemming, Dietz, Valach, Trefný, Knot, J. Mrázek, L. Chalupa - Vondrka, Šťovíček, Sklenář - Skokan, Vantuch, Poletín - J. Havel, Huml, Lauko - Hlava, Smejkal, Koblasa. Trenéři: V. Růžička st., J. Šťastný a Martínek. Jihlava: Kořenář - De la Rose, Šidlík, Stříteský, Bryhnisveen, D. Kajínek, Váňa - P. Straka, Skořepa, Diviš - Čachotský, Rys, Jiránek - Žálčík, Hamill, Půža - Čermák, Hubáček, Seman. Trenéři: Vlk a F. Zeman.

Mladá Boleslav porazila v závěrečném šestém kole skupiny o umístění na 11. až 14. místě v extralize Litvínov 5:2. Středočeši tak zakončili vítězně jinak nepovedenou sezonu, Vervu naopak čeká boj o setrvání mezi elitou v baráži s Jihlavou a nejlepšími celky první ligy Karlovými Vary a Kladnem. Mladá Boleslav rozhodla o výhře ve druhém dějství, kdy dala za dvě minuty tři góly.

"Pro nás šlo o poslední zápas v sezoně a já jsem moc rád, že k tomu kluci přistoupili, jak k tomu přistoupili. Vyjádřili jsme hrubou nespokojenost s přístupem k zápasu v Jihlavě a chtěli jsme se na domácím ledě rozloučit výhrou. Jak kvůli sobě, tak i kvůli fanouškům. Musím hráče pochválit. Jsem rád, že máme alespoň to jedenácté místo," uvedl asistent domácího trenéra Viktor Ujčík.

Bruslařský klub šel do vedení už v šesté minutě, kdy Iberer zahákoval Martina Procházku, sudí nařídili trestné střílení a Procházka si skvěle provedeným blafákem do bekhendu pohrál s Petráskem. Pacovský mohl zvýšit, jenže trefil jen tyč. Místo toho přišlo vyrovnání Severočechů, když Jánský v 19. minutě využil přesilovku a poslal předčasně zpět do hry Dlapu.

Ve druhé třetině měli domácí velkou převahu, ale gólově ji vyjádřili teprve poté, co v polovině duelu nahradil Petráska v litvínovském brankovišti Kantor. V čase 33:15 vrátil Mladé Boleslavi vedení Urban, o 62 vteřin později se prosadil Volf, a když časomíra ukazovala 35:15, Středočeši vedli už o tři góly zásluhou Lence.

"Myslím, že ty tři slepené góly rozhodly. Byli jsme v tom zápase po celou dobu horší, ale ten výsledek ovlivnila nejvíc právě tato pasáž," uvedl asistent hostujícího kouče Darek Stránský.Třetí část přinesla ještě po jedné trefě na každé straně. Po obrovské chybě Lukáše Doudery ve vlastní obranné třetině překonal Kantora na dva pokusy Orsava, poslední slovo měl pak při přesilovce pět na tři Smolka.

"Mladá Boleslav dnes hrála v klidu, bylo vidět, že jejím hráčům už o nic nejde. Fungovalo jim to, byly tam z jejich strany pěkné kombinace a my jsme se jen těžko bránili. Člověk nerad prohrává, ale z našeho pohledu ten dnešní výsledek nehraje roli. Nás čeká měsíc těžké dřiny a uvidíme, jak si s tím poradíme," prohlásil Stránský.