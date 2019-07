PSG přivedlo do zálohy Pabla Sarabiu ze Sevilly

Francouzského mistra Paris St. Germain posílí španělský ofenzivní záložník Pablo Sarabia. Sedmadvacetiletý fotbalista byl dosud spoluhráčem českého reprezentačního brankáře Tomáše Vaclíka v Seville, PSG za něj podle médií zaplatí 18 milionů eur (458 milionů korun).

Sarabia, mistr Evropy do 21 let z roku 2013, se s nejlepším francouzským klubem posledních let domluvil na pětileté smlouvě. V uplynulé sezoně španělské ligy dal 13 branek, v sevillském týmu byl lepším střelcem pouze Wissam Ben Yedder.