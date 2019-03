Radwaňská jako královna parketu! Jak to bývalá tenistka roztáčí?

Bývalá profesionální tenistka Agnieszka Radwaňská ukazuje, že to umí roztočit nejen s raketou, ale i na parketu. Pohybově nadaná rodačka z Krakova, která jako vůbec první Polka vyhrála turnaj WTA ve dvouhře, postoupila v taneční soutěži Dancing With the Stars už do třetího kola. A tam to parádně rozbalila.

Se svým tanečním partnerem Stefanem Terrazzinem oslnili porotce natolik, že si zasloužili dvaadvacet bodů z třiceti. Vysoké ohodnocení si přitom sympatický pár odnesl již podruhé za sebou. Přitom po prvním kole to tak vesele nevypadalo, tam si dvojice vytančila pouhých osmnáct bodů a patřila vůbec k nejhorším.

Bývalá světová dvojka ukončila profesionální tenisovou kariéru loni. Nečekané oznámení překvapilo i českou hráčku Petru Kvitovou, která své polské kamarádce popřála hodně štěstí do dalšího života bez rakety. "Aga" to však bez pohybu dlouho nevydržela a jak to tak vypadá, fyzickou kondici dokáže přenést na parket, kde působí kolo od kola lépe.

Sociální sítě obou aktérů ukazují, kde může být klíč k úspěchu. Dvojice, která začíná být horkým favoritem na celkovou výhru, si totiž báječně sedne nejen na parketu, ale i mimo něj. Jak sama bývalá hráčka přiznává, se svým německým partnerem zažije spoustu legrace.

Naplní se prognózy a stane se jedna z nejlepších tenistek své doby královnou tanečního parketu?