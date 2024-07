Seemanová je po třech letech znovu v olympijském finále na kraulové dvoustovce

Barbora Seemanová postoupila na olympijských hrách v Paříži do finále kraulařské dvoustovky a v pondělí může vylepšit šesté místo z Tokia. V semifinále své hlavní trati zaplavala česká reprezentantka čas 1:56,06 a postoupila jako šestá. Naopak znakař Miroslav Knedla se do finále stovky nedostal.

Nejrychlejší v semifinále dvoustovky byla obhájkyně prvenství Ariarne Titmusová z Austrálie, která v sobotu vyhrála v Paříži dvojnásobnou trať. Mistryně Evropy Seemanová na ni ztratila 1,42 sekundy.

Seemanovou její květnový český rekord 1:55,12 z Londýna řadil mezi přihlášenými plavkyněmi na páté místo. V rozplavbě jí bohatě stačil k postupu čas 1:57,02, v semifinále bezmála o sekundu zrychlila. Prohrála pouze s Američankou Claire Weinsteinovou, v druhém semifinále pak byly rychlejší ještě čtyři soupeřky. Finále má v pondělí naplánovaný start na 21:41.

Seemanová si cenila toho, že podruhé za sebou postoupila do finále na olympiádě. "Jsem ráda, že to dopadlo a že jsem se tam probojovala. Je to vyplavané za odměnu," řekla. Ze semifinále se chce pro pondělní večer poučit. "Mohlo to být určitě lepší, jelo se mi to technicky dobře, ale přepálila jsem první půlku. Úkol do finále je tak, aby se mi to jelo dobře," uvedla v rozhovoru s českými novináři.

Ve finále se pokusí vylepšit šesté místo z Tokia. "Je to určitě super, ale nemám vůbec konec. Teď mě čeká ta nejdůležitější část a to je finále. Já se na to vůbec teď nesoustředím a budu to hodnotit po tom. Chci plavat osobák, to je určitě sen. Ale určitě síly na finále budou," dodala.

Devatenáctiletý zlínský plavec Knedla obsadil na znakařské stovce 12. místo časem 53,44. V polovině svého semifinále sice obracel v čele, oproti dopolední rozplavbě ale nakonec zpomalil o tři setiny a na svůj český rekord jich ztratil 16.

Na únorovém světovém šampionátu v Dauhá se Knedla do finále stovky probojoval. Juniorský mistr světa z loňského roku tehdy dohmátl sedmý. Tentokrát mu k postupu do dalšího velkého finále chybělo 49 setin, potřeboval by plavat pod 53 sekund.

Knedla o tři setiny sekundy zaostal za svým dopoledním výkonem. Opět měl rychlou první padesátku a obracel na prvním místě. "Jelikož jsem neměl co ztratit a šlo vlastně jen o to překvapit. Myslím si, že vyrovnaný čas z rána, takže jsem spokojený. Sice to ráno bylo příjemnější, ale teď jsem se nepoblil, takže v pohodě," připomněl Knedla.

Nakonec dohmátl v prvním semifinále sedmý. "Můžu říct, že jsem v semifinále na olympiádě obracel jako první. Dobrý zážitek. Nevím, kolik byl teda nakonec postup do finále?" ptal se. Byl to čas 52,95. "Je to škoda, ale samozřejmě jsem spokojený s výkonem. Moje první olympiáda, už ji mám za sebou, takže teď už jen zasloužený odpočinek a na to se těším nejvíc."

Prožil zatím svůj největší den kariéry. "Co se týče úspěchově a toho, že plavu tady na olympiádě, tak je to největší vrchol," popsal. Vzpomínky bude mít především na rozplavbu. "Asi to doplavání. Hlavně jak se rozsvítil startovní blok, když jsem dohmátl třetí. Bylo to super, jak to zasvítilo."

Atmosféru v La Défense Areně pro 17.000 diváků označil za neskutečnou. Vnímal i před svým startem dění při triumfu domácího Léona Marchanda. "Úplně všechno. Lidi jsou tady neskuteční. Obrovský stadion. Mnoho zážitků," řekl Knedla. Odnesl si řadu zkušeností. "Asi to se nebát. Tlak bude tak či tak. Bojovat, bojovat a bojovat," dodal.

Prsařky usilovaly o finále stovky bez Kristýny Horské, která v rozplavbách své doplňkové disciplíny obsadila 28. místo. Dvoustovka, na které triumfovala na červnovém mistrovství Evropy v Bělehradu, ji čeká ve středu.