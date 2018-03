Sportovci změnu hymny neiniciovali, tvrdí Janek Ledecký

Český olympijský výbor přišel se zásadní změnou české hymny, jeho návrh ale zatím sklízí především ostrou kritiku a údiv veřejnosti. Třeba bývalý skokan na lyžích a současný poslanec Jakub Janda označil celou akci za předražené fiasko a pošpinění sportu. Jeho slova teď částečně podpořil i hudebník Janek Ledecký, jehož dcera Ester si státní hymnu na letošních olympijských hrách v Pchjongčchangu poslechla hned dvakrát.



"Rád bych věřil, že původní záměr ČOV byl myšlen dobře. Ale zásadně se ohrazuji proti kampani, která odůvodňuje nutnost vzniku nové verze potřebami sportovců nebo olympioniků," píše Ledecký v tiskovém prohlášení. O ničem takovém totiž podle něj vůbec nemůže být řeč.



"Poptával jsem se a nenarazil na jediného reprezentanta nebo reprezentantku, kterých by se mohl medailový ceremoniál s poslechem hymny týkat a oni by iniciovali její prodloužení. Aby bylo jasno, že sportovci s tím nemají nic společného," vysvětluje otec úspěšné sportovkyně a jedné z největších hvězd nedávných her v Koreji.



A jak se Ledeckému nová hymna zamlouvá po hudební stránce? Nijak zvlášť. "Výsledek je ostudný. Verze je opentlená přívlastky jako pompéznější, sebevědomější a vlastenečtější. Ale jak se do aranže a orchestrace zadává vlastenectví, je mi opravdu záhadou," podotýká zpěvák.



"Nová verze působí, jako kdyby ji hrál orchestr a sbor, kteří o sobě navzájem nemají ani tušení a do toho si občas hystericky přisadí nějaký sólista. My, co hymnu známe, ještě máme šanci v ní melodii vystopovat, i když je to fuška. Ale pro někoho, kdo se s ní setká poprvé, je to nemožné," nebere si Ledecký servítky. Pokud už je skutečně nutné hymnu upravovat, on by si představoval úplně jiné provedení.



"Ale na druhou stranu si možná užijeme spoustu legrace," zlehčuje situaci na závěr svého vzkazu. "Třeba až budou naši hokejisti zpívat duše útlé v těle čilém," píše ironicky Ledecký v narážce na slova druhé sloky písně Kde domov můj. Jen těžko odhadovat, kdy hokejisté hymnu zase vůbec zpívat budou.