Svatozář nad hlavou zachránila řidiči život. Padala na něj formule

Na začátku letošní sezony se potýkala s nepochopením, teď se ukázal její význam. Novinka v podobě systému ochrany hlavy, která se zavedla řidičům okolo helmy se jezdcům formule 1 začíná zamlouvat. Za svatozář je po Velké ceně Belgie velice rád Francouz Charles Leclerc, na něhož padal vůz Španěla Fernanda Alonsa a nebýt bezpečnostního prvku, zřejmě by nyní bojoval v lepším případě o život.

Závod v belgickém Spa ještě ani nezačal a hned v první zatáčce přinesl jeden velmi nepříjemný moment. Němec Nico Hülkenberg odhadl špatně podle vlastních slov brzdný bod v nájezdu do pravotočivé zákruty a nabral před sebou jedoucího španělského jezdce Fernanda Alonsa. Jeho vůz se vzápětí stal nekontrolovatelným a vyletěl do vzduchu. Netušící Leclerc neměl vůbec tušení, co se za ním děje a byl hodně rád za ochranný prvek nad hlavou, což ostatně prokázal i záznam z jeho monopostu.

Más fotos del Halo d Leclerc después del impacto del monoplaza d Alonso. #THANKSHALO #GRACIASHALO pic.twitter.com/lvWN8Q4oLM - Albert Fabrega (@AlbertFabrega) 26. srpna 2018

"Svatozář mi rozhodně pomohla," přiznal po závodě Francouz, u kterého se pocity štěstí mísily se zklamáním. "V závodě byl velký potenciál je škoda skončit v první zatáčce," hlesl Leclerc smutně. Rozčarování cítil po závodě Alonso, jenž se hodně zlobil na Hülkenberga. ""Opět o hodně netrefený brzdný bod. Naposledy za to měl Romain (Grosjean pozn. red.) zákaz startu, uvidíme, co z toho bude tentokrát. Je těžké pochopit, jak můžete o tolik minout brzdný bod. Najíždíte rychlostí, kterou je nemožné projet zatáčkou," řekl Alonso podle serveru f1sport.cz.

Jury se rozhodla po závodě penalizovat německého pilota do příštího závodu, kterým bude Velká cena Itálie. Na okruhu v Monze bude Hülkneberg o deset příček vzad oproti umístění v kvalifikace. Jezdec stáje Renault chybu nepopíral a vinu bere na sebe. "Je neuvěřitelné, jak citlivé jsou tyto vozy z pohledu aerodynamiky. Když máte před sebou pár vozů, které se před vámi naskládají, tak ztratíte spoustu přilnavosti," popisoval své zaváhání, po němž odstoupilo celkem pět vozů, Hülkenberg.

Lidskost ukázal nakonec i Alonso. ""Pozitivní je, že jsme všichni tři v pořádku, včetně Charlese. Přeletěl jsem přes jeho vůz a svatozář dnes byla velmi dobrá. Když se dívám na záznam, tak myslím, že mu to pomohlo. Byl jsem rozhodně šťastnější, že mám svatozář. Nemusíme dokazovat, že je dobré ji mít," řekl Španěl novinářům po závodě v Belgii.