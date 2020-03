Arogance, zrada, šílenost! Tenisté kritizují French Open

Roland Garros je jedním z nejprestižnějších turnajů v tenisovém kalendáři, zahrát si v Paříži je pro tenisty vždy prioritou. V letošním roce se díky pandemii koronaviru situace změnila, stejně tak jako téměř veškeré sportovní dění i jeden z nejslavnějších grandslamů musí změnit termín. Jenže přesunutí na podzim vyvolalo vlnu nevole.

Funkcionáři, pořadatelé Laver Cupu a samotní tenisté. Francouzská federace nezůstala ušetřena a schytává to ze všech stran. Kritici mají k nespokojenosti hned několik důvodů. Tím prvním je fakt, že by měl antukový turnaj podle náhradního data kolidovat s Laver Cupem. Ten si navzdory své krátké historii získal vysokou oblíbenost jak mezi fanoušky, tak mezi samotnými hráči. "Francouzská arogance," reagují organizátoři turnaje, jehož první ročník se konal v Praze.

Hráčům navíc nejde pod nos absence jakékoliv komunikace mezi federací a samotnými tenisty. "Šílenství. Neproběhla žádná komunikace es hráči nebo ATP. Máme v tomto sportu nulový hlas. Je načase se spojit," nabádá například hráč s českými kořeny reprezentující Kanadu Vasek Pospisil.

This is such a difficult time. Everyone is being impacted by this catastrophe. Enhancing communication & working together to find solutions should be the priority. Not going Rogue & making selfish/arrogant decisions to further impact the tour in a negative way. #RolandGarros