Australian Open překonalo rekordní loňský Wimbledon

Objem sázek na Australian Open těsně překonal dosud rekordní tenisový turnaj, kterým byl loňský Wimbledon. U tuzemských sázkových kanceláří dosáhly sázky asi 1,15 miliardy korun. Například v porovnání s loňským mistrovstvím světa v hokeji byly zhruba jen o desetinu nižší.

"Náběr na Australian Open mírně přesáhl 500 milionů korun. To řadí tenisový grandslam mezi nejsázenější jednorázové sportovní akce. Tento turnaj spolu s Wimbledonem co do přijatých objemů konkurují fotbalu a hokeji. V jejich průběhu se nehraje tolik soutěží v těchto nejpopulárnějších sportech," uvedl mluvčí Tipsportu Jiří Hadrava.

Nejvíce se podle něj sázelo na sobotní ženské finále, v němž Petra Kvitová prohrála s Naomi Ósakaovou ve třech setech. "Přijali jsme na něj sázky za 27 milionů korun, když zhruba sedmkrát více bylo vsazeno na Petru Kvitovou. Z celkového pohledu byli sázkaři velmi úspěšní, když jsme zpět na výhrách vyplatili zhruba 97 procent vsazených peněz," doplnil Hadrava.

Podle údajů ministerstva financí dosahují marže sázkových kanceláří při internetových sázkách v poslední době zhruba deseti procent. Zvláště v tenisu tvoří internetové sázky drtivou většinu všech sázek.

"Zájem o letošní Australian Open byl opravdu mimořádný, celkové vklady se zastavily na 460 milionech korun. Tím se turnaj vyrovnal dosud rekordnímu Wimbledonu, ačkoliv má kvůli časovému posunu poměrně výrazný handicap. Důvodem jsou zcela jednoznačně skvělá vystoupení Petry Kvitové a Karolíny Plíškové a úspěšný comeback Tomáše Berdycha. Díky jejich výsledkům turnaj zaujal i sváteční sázkaře," sdělil mluvčí Fortuny Petr Šrain. Plíšková se dostala do semifinále, Berdych vypadl v osmifinále.

Zájem sázkařů podle Šraina podpořily i výsledky, které se většinou obešly bez větších překvapení. "Bilance mezi bookmakery a sázkaři tak byla prakticky vyrovnaná," podotkl Šrain. Nejvyšší výhru si připsal klient, který za 370.000 korun vsadil pět zápasů, z toho tři s českou účastí. Vyhrál pět milionů.

Chance přijala sázky za 93 milionů korun, v porovnání s loňským rokem o polovinu více. "Fantastické výkony našich tenistek se na nárůstu samozřejmě podílely velkým dílem. Sázejícím se letošní turnaj hodně povedl. Nebýt finálového utkání, byli bychom v červených číslech," dodala mluvčí Chance Markéta Světlíková.

U Tipsportu, Fortuny a Chance dosáhly celkové sázky v souhrnu asi 1,05 miliardy korun. Podíl těchto firem na trhu kurzových sázek loni podle odhadů činil 92 procent. Ostatní společnosti absolutní hodnotu většinou nezveřejňují, dá se však předpokládat, že celkový objem sázek dosáhl zhruba 1,15 miliardy korun. Proti Wimbledonu 2018 je to o tři procenta více. Při loňském MS v hokeji v Dánsku dosáhly celkové sázky 1,3 miliardy korun. Rekordní událostí bylo loňské fotbalové MS v Rusku s přijatými sázkami za 2,5 miliardy korun.