Berdych kvůli bolavým zádům nebude hrát ve Wimbledonu.

Tomáš Berdych se kvůli potížím se zády odhlásil z Wimbledonu, kde měl obhajovat účast v semifinále. Český tenista si dopřeje několikatýdenní pauzu. Kvůli absenci na londýnském grandslamu může Berdych vypadnout z první padesátky světového žebříčku, v němž je nyní na 19. místě.

"Pár měsíců se všemožně snažím dát bolavá záda do pořádku, ale bohužel. Nejsem schopen hrát," uvedl Berdych na sociálních sítích.

"Na Wimbledon jsem se jako každý rok strašně těšil. Mám na tento turnaj jen ty nejlepší vzpomínky a udělat tohle rozhodnutí nebylo opravdu lehké. Na doporučení lékařů si dávám pár týdnů klid a věřím, že se vrátím zdravý a silnější," dodal dvaatřicetiletý rodák z Valašského Meziříčí, který si v roce 2010 zahrál ve Wimbledonu své jediné grandslamové finále.

Bolesti zad se Berdychovi neustále vracejí a výrazně ovlivňují jeho výkony. Na antuce letos dlouholetá česká jednička nevyhrála ani jeden zápas. Na trávě Berdych zvítězil v jednom utkání ve Stuttgartu, po něm přišly další dvě porážky.

Od svého vstupu do světa velkého tenisu v roce 2003 vynechá grandslamový turnaj teprve podruhé. V roce 2016 přišel o US Open kvůli zánětu slepého střeva. Berdychova absence znamená, že v hlavní soutěži v All England Clubu má zaručenou účast jediný český tenista, kterým je Jiří Veselý. Připojit se k němu zkusí Adam Pavlásek, Zdeněk Kolář, Václav Šafránek, Lukáš Rosol a Marek Jaloviec, které čeká kvalifikace.