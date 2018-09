Boj o Turnaj mistryň vrcholí. Češka musí odrazit atak Williamsové

Čeká na ně poslední měsíc letošní sezony. Tenistky už mají za sebou grandslamy, zbývá obsadit poslední prestižní podnik. Velkým finále bývá každoročně Turnaj mistryň, kterého se zúčastní osm nejlepších hráček daného roku a stejný počet deblových párů. Do Singapuru může klidně odcestovat až osm Češek. Karolína Plíšková v singlu a Andrea Hlaváčková s Barborou Strýcovou ve čtyřhře budou ale o místenky bojovat zřejmě až do poslední chvíle.

Asijské turné zřejmě rozhodne. V japonském Tokiu, či čínských městech Pekingu a Wu-chanu se bude rozdělovat celkem 1370 bodů do žebříčku WTA. Právě tyto tři podniky pravděpodobně rozhodnou o složení finálového Turnaje mistryň v Singapuru, kam se podívá osm nejlepších tenistek za letošní rok. Ty se následně utkají ve dvou základních skupinách po čtyřech o vítězství na prestižním závěrečném zakončení sezony.

Velký boj čeká Karolínu Plíškovou, která je aktuálně v žebříčku za letošní rok devátá a na osmou Kiki Bertensovou ztrácí 121 bodů. Češka má oproti Nizozemce výhodu. Startuje na lepším turnaji v Tokiu, kam se probojovala do čtvrtfinále. V případě celkového triumfu v Japonsku si připíše 470 bodů, zatímco její soupeřka, i kdyby ovládla podnik v korejském Soulu, pouze 280. Rodačka z Loun by se tedy před svou rivalku dostala. Na osmé místo si dělají zálusk ale i další, a to především americká legenda Serena Williamsová, dále Elise Mertensová z Belgie či Ruska Darja Kasatkinová. Mezi osou, poslední postupovou pozicí a dvanáctou je přitom rozdíl pouze 337 bodů.

Plíškovou tedy nečeká lehký měsíc, nicméně založeno má solidně. V Tokiu je už ve čtvrtfinále, které nemusí být konečnou. Bertensová je v Soulu o kolo pozadu. Navíc další trio soupeřek tento týden odpočívá. Turnaj mistryň letošní českou čtvrtfinalistku US Open láká. "Je to motivace, vlastně jako vždycky. Kdyby to vyšlo, už bych se kvalifikovala potřetí. Nechci se tím ale nijak svazovat. Šance ale je a vše mám ve svých rukou," zdůraznila Plíšková na svém webu po posledním grandslamu. Další Češka Petra Kvitová je aktuálně v žebříčku za letošní rok třetí, a i když sice účast v Singapuru ještě nemá jistou, neměla by finálovém podniku WTA chybět.

Debl vypadá nadějněji

Podobně tomu tak je i čtyřhře. Zatímco světové jedničky a jednoznačné vládkyně letošního roku Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou si letenky do Singapuru zajistily především triumfy na Roland Garros a Wimbledonu, tak další páry s českou účastí budou muset ještě bojovat, i když tady není tlačenice taková jako v singlu. Nestárnoucí Květa Peschkeová s Američankou českého původu Nicole Melicharovou jsou aktuálně šesté s 3 355 body na kontě. Poslední postupové místo zatím drží ryze český pár Barbora Strýcová a Andrea Sestini Hlaváčková, jež nasbíraly doposud 2 908 bodů.

Plzeňské tenistky vykročily za Singapurem podobně jako Plíšková. V Tokiu jsou nasazené turnajové jedničky již ve čtvrtfinále a v případě celkového vítězství by si stejně jako krajanka ve dvouhře připsaly cenných 470 bodů. Jejich jediné soupeřky v boji o osmičku nizozemsko-belgický pár Demi Schuursová s Elise Mertensovou, které by je jako jediné mohly v boji o Turnaj mistryň ohrozit, tento týden nikde nestartují. Belgičanku navíc čeká boj o finálový podnik na dvou frontách, do Singapuru může odletět v ideálním případě jako účastnice singlu i deblu.

Pokud by se na finálový podnik okruhu WTA dostaly všechny zmiňované české tenistky, vyšplhal by se jejich počet na sedm, což je absolutně nejvíc ze všech zúčastněných zemích. Doposud mělo Česko nejvíce pět zástupkyň a to předloni, kdy Petra Kvitová startovala ve dvouhře a další čtyři dámy ve čtyřhře.