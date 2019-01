Břicho po porodu? Bylo úžasné, překvapila Serena Williamsová

Tenistka Serena Williamsová je možná nejlepší hráčkou, která se kdy na kurtu proháněla. Pro mnohé fanoušky jde o absolutní modlu, jiní na Američance nenechají nit suchou. Mladší z legendárních sester už není jen tenistkou ale také matkou. Jak prožívala těhotenství? Jaké hodnoty chce vštípit své dceři Olympii? A jak sama vnímá krásu?

Bývalá světová jednička porodila v září roku 2017. Zajímavostí je, že do té doby poslední grandslam vyhrála na Australian Open, zřejmě v osmém týdnu gravidity. Přestože přiznala těžký porod a následné problémy, které Williamsovou ohrožovaly na životě, raketu do kouta nezahodila.

Plán vrátit se na kurty vyšel čtrnáct měsíců po porodu, od té doby se sedmatřicetiletá rodačka z Michiganu drápe zpět, aktuální drží šestnáctou příčku světového žebříčku. Od pondělí bude na Australian Open bojovat o svůj čtyřiadvacátý kariérní grandslamový titul.

"Milovala jsem těhotenství. Milovala jsem na tom všechno," překvapila Američanka v rozhovoru pro magazín Allure. "Ve svém těle se cítím moc dobře. Poslední měsíce jsem dělala vše proto, abych se dostala do formy. Nebylo to snadné, už mi není jednadvacet," připomněla Williamsová. "Když jsem šla z nemocnice, měla jsem velké břicho. Přišlo mi to skvělé, protože z něj vzešlo dítě a tak je to přirozené," podpořila svými slovy matky, které se po porodu necítí dobře.

Co znamená být krásná?

Olympijská vítězka se rozpovídala o svém vnímání krásy. "Když Olympii řeknu, že je krásná, chci, aby věděla, že je v první řadě krásná uvnitř. Krása je dávat. Krása je být poctivý a laskavý. Krása je být silná, což ale nikdy není snadné," dodala americká hráčka.

V Olympii vidí rysy podobné těm svým. "Když se na dceru podívám, má stejně stavěné tělo, je mi velmi podobná," těší jednu z nejlépe vydělávajících sportovkyň světa. Co se výchovy týče, vzor vidí ve své matce Oracene. "Neřešily jsme, co máme na sobě. Nebály jsme se, že jsme černé. Věříme v sebe samu, matka vždy kladla důraz na to, abychom byly hrdé na své dědictví, na naše vlasy, na naše těla," dokončila Williamsová.