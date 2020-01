Bryant nám lámal srdce, smutnil Kyrgios. Přidal se i Djokovič

Tragická smrt bývalého basketbalisty Kobeho Bryanta zasáhla sportovce z celého světa. Na možná nejlepšího hráče NBA všech dob zavzpomínal na probíhajícím grandslamu Australian Open i Novak Djokovič. A nebyl jediným tenistou, kterého ztráta Bryanta zdrtila.

Světová tenisová dvojka mohla slavit pohodové třísetové vítězství proti Kanaďanovi Raoničovi, v pozápasovém rozhovoru však převládal smutek. "Byl to jeden z nejlepších sportovců historie. Inspiroval mě i mnoho dalších lidí po celém světě. Měl jsem to štěstí, že jsme spolu měli vřelý přátelský vztah. Když jsem potřeboval radu nebo podporu, tak tu byl pro mě," svěřil se v rozhovoru s Johnem McEnroem.

Jako vzpomínku na svého přítele nastoupil k utkání do Rod Laver Areny v zelené mikině s iniciály zesnulé basketbalové hvězdy a číslem 24, které Bryant na palubovce nosíval. "Byl mým mentorem a hlavně kamarádem. Je to hrozné vidět, co se stalo jemu i jeho dceři," doplnil dvaatřicetiletý rodák ze Srbska.

My heart truly mourns over the news today. Kobe was a great mentor and friend to me. You and your daughter will live forever in our hearts. There are not enough words to express my deepest sympathies to the Bryants and every family suffering from this tragedy. RIP my friend pic.twitter.com/VRmgaOaITT