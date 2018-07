Byl to zážitek, na výkony chci navázat, přeje si Veselý

Byl posledním českým bojovníkem v hlavní části pavouka dvouhry Wimbledonu. Tenista Jiří Veselý měl však proti sobě nasazenou dvojku turnaje Rafaela Nadala a mohl pouze překvapit. Přestože český tenista vzdoroval obstojně, celý zápas byl o kousek pozadu. V pozápasovém rozhovoru prozradil, že by byl rád, kdyby na wimbledonské výkony navázal i v další části sezony.

Pro Jiřího Veselého to byla vůbec první účast na hlavním kurtu v All England Clubu. Už při příchodu na dvorec ucítil posvátnou atmosféru. "Byl to zážitek. Je to nejvýznamnější ze všech centrkurtů. Snad se tam ještě někdy vrátím, a kdyby to bylo o kolečko dál, tak by to bylo lepší," přeje si český tenista.

Velmi dobře si byl vědom, jak významní lidé se přišli na zápas podívat. Přiznal se, že po očku sledoval královskou lóži, což pro něj bylo něco nového. V tomto ohledu měl jeho soupeř náskok. "Hrát před takovým publikem a na takovém místě se nestává pravidelně. Pro Rafu je to rutina, pro mě je to bohužel něco mimořádného," uvedl český daviscupový reprezentant.

Pětadvacetiletý hráč je vděčný, že si takový moment ve své kariéře mohl zažít. "Byl to zážitek a nebudu si ho porážkou kazit. Bylo dárkem hrát tady druhý týden s Rafou," hlesl.

V utkání tahal za kratší konec, diváky alespoň pobavil fotbalovými triky. "Pokoušel jsem se uvolnit, rozesmát publikum, aby mě lidi trošku povzbudili," přiznal. Ve třetím setu vzal Nadalovi poprvé podání, Španěl však reagoval hned rebrejkem. "Diváci chtěli vidět pěkný tenis a asi i delší zápas. Výsledek je sice bohužel 0:3, ale nechci se tím trápit, něco si vyčítat," řekl Veselý.

Český tenista si nyní může gratulovat, že si zahrál na hlavních kurtech všech grandslamů. V Melbourne vyhrál juniorku, v Paříži na něm trénoval a hrál Davis Cup a na US Open na něm nastoupil proti Stanu Wawrinkovi. "Zkompletoval jsem to, ale tady jsem to určitě prožíval nejvíc," potvrdil výjimečnost Wimbledonu.

Pro něj osobně je účast v osmifinále tak významného turnaje velkým povzbuzením. Po nepovedeném začátku sezony je to příjemné překvapení. "Když jsem sem jel, nenapadlo mě, že bych tady mohl být znovu ve druhém týdnu," řekl hráč, který se posune na 73. místo žebříčku.

Po travnaté štaci bude následovat několik antukových turnajů, ze kterých se následně přemístí do Ameriky na beton. "Hlava je v dobře naladěná. Musím udělat dobrou přípravu a pokusit se zmáčknout druhou část sezony," dodal Veselý, pro kterého první turnaj po pauze bude ten v Umagu.