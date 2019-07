Byla to zábava, shodli se Murray s Williamsovou po vypadnutí v mixu

Návrat Andyho Murrayho na domácí londýnské kurty po operaci kyčle nebude mít tečku v podobě grandslamového titulu. Britský tenista podlehl v páru společně se Serenou WIlliamsovou v osmifinále smíšené čtyřhry první nasazené dvojici Bruno Soares, Nicole Melicharová.

Hvězdný pár přezdívany MurRena prohrál s Brazilcem Soaresem a Američankou s českými kořeny Melicharovou 3:6, 6:4 a 2:6.

"Hráli dobře, jsou sehraní, hrají spolu už nějakou dobu. Zkrátka byli lepší," uznal Murray po zápase kvality prvního nasazeného páru. "I přes porážku jsme odehráli na první pokus dobrý turnaj, byla to velká zábava. Osobně jsem si neskutečně užívala velkou podporu publika. Budu na to ráda vzpomínat," dodala Williamsová.

Spoluhráči, kteří vytvořili dvojici pro smíšenou čtyřhru speciálně pro letošní Wimbledon, ale žádnou velkou rozlučku s turnajem neplánují. "Obvykle neslavíme, když vypadneme ve třetím kole," řekl se smíchem Murray.

"Na žádné oslavy to nevypadá, zítra mě čeká hned semifinále dvouhry," připomněla Williamsová, kterou ve čtvrtek vyzve české překvapení turnaje Barbora Strýcová.

Murray, který před půl rokem absolvoval náročnou operaci kyčle, se vyjádřil i ke svému nejbližšímu programu. "Příští týden absolvuji testy. Bude zajímavé vidět, jak tělo zareagovalo na týdenní turnajové vytížení. A pak už mě čeká hodně práce, abych zlepšil svou fyzickou kondici a celkovou sílu všech svalů," řekl.

Zatím stále neví, zda se bude schopen někdy vrátit i ke dvouhře. "Pokud by se mi povedlo vrátit do singlu, nevím, jestli bych mohl hrát stylem jako dřív. Rád bych, ale spíš budu muset najít nějakou rovnováhu. Mohl bych jít každou výměnu na síť a urychlovat hru, ale pak také můžu každý turnaj vypadnout v prvním kole. Chtěl bych, aby to zvládlo moje tělo a zároveň bych dokázal být i konkurenceschopný," dodal britský tenista.