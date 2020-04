Bývalý tenista Patrick McEnroe se nakazil koronavirem

Bývalý tenista Patrick McEnroe, mladší bratr legendárního bouřliváka Johna, se nakazil koronavirem. Třiapadesátiletý vítěz čtyřhry na grandslamovém French Open z roku 1989 informoval o svém pozitivním testu na sociálních sítích. Otestovat se nechal poté, co zhruba před deseti dny začal vnímat mírné příznaky nemoci. Nyní už se cítí v pořádku.

"Moje testy vyšly pozitivní. To je ta špatná zpráva. Ta dobrá je, že už jsem na tom dobře. Symptomy odezněly. Cítím se na sto procent. Jsem takový ten případ člověka, kterému se povedlo to přemoci, a jsem absolutně v pořádku," uvedl Patrick McEnroe.

McEnroe žije v New Yorku, který je nejvíce zasaženou oblastí ve Spojených státech amerických. Jakmile se u něj symptomy objevily, uchýlil se do domácí karantény. "Celý náš dům byl v karanténě, už je to dobré dva týdny. A nabádám všechny, aby tak učinili také," konstatoval sourozenec sedminásobného grandslamového šampiona ve dvouhře.

Maximem Patricka McEnroea v singlovém světovém žebříčku bylo 28. místo, v pořadí čtyřhry byl nejvýše třetí v roce 1993. Vyhrál jeden turnaj ATP ve dvouhře, na grandslamu bylo jeho maximem semifinále Australian Open; ve čtyřhře získal 16 titulů. Po skončení kariéry působil mimo jiné jako daviscupový kapitán týmu USA a v současnosti spolupracuje jako komentátor pro televizi ESPN.