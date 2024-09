Češi prohráli v Davis Cupu 0:3 i s Austrálií a čtvrtfinále nezopakují

Čeští tenisté prohráli také vinou zdravotních potíží ve skupinové fázi Davisova poháru dnešní utkání s Austrálií 0:3 na zápasy a ztratili šanci na zopakování loňského postupu do čtvrtfinále. Jakub Menšík podlehl Thanasimu Kokkinakisovi 2:6, 7:6, 3:6. Tomáš Macháč poté vzdal duel jedniček s Alexeiem Popyrinem po prvním prohraném gamu a v závěrečné čtyřhře prohráli Menšík s Adamem Pavláskem s dvojicí Matthew Ebden, Max Purcell 4:6, 2:6.

Australané sahají po postupu do vyřazovací fáze, která se odehraje v listopadu v Málaze. Proti Česku vyhráli desátý z jedenácti zápasů a navázali na loňský triumf 2:1 ve čtvrtfinále.

Po středeční porážce se Španělskem 0:3 zůstávají čeští tenisté ve skupině B bez jediného úspěchu. Skupinovou fázi zakončí v sobotu proti Francii. Reprezentační tým dnes nemohl počítat s Jiřím Lehečkou, kterého trápí viróza.

Třiadvacetiletý Macháč, který odstoupil ve středu z utkání se čtyřnásobným grandslamovým vítězem Alcarazem za stavu 7:6, 1:6 kvůli křečím, se do dnešního duelu nestihl dát do pořádku. S Popyrinem prohrál první game a hned po něm si vyžádal krátkou pauzu na ošetření. Po návratu na kurt vydržel jen pár výměn a duel skrečoval.

"Bohužel jsem nastupoval ve špatném stavu. Snažil jsem se to po včerejšku nějak rozhýbat, ale nebylo to úplně ono. Nehrajeme ale za sebe, takže jsem to šel zkusit," řekl Macháč České televizi. "Cítil jsem se (po odstoupení) strašně blbě vůči divákům i všem u televizních obrazovek. Už to nechci zažít znovu," uvedl Macháč, který nastoupil i proto, aby týmu nehrozila diskvalifikace.

Vyloučil účast v sobotním utkání proti Francii. "V sobotu určitě nenastoupím, takhle to řeknu na férovku. Pokusím se dát dohromady na další týdny, které mě pak čekají. Snad budu dobrý a nebudu špatný na konec celé sezony," doplnil.

Devatenáctiletý Menšík prohrál se 78. hráčem světa Kokkinakisem za dvě hodiny a 24 minut. V utkání mu nepomohlo ani 14 es a 37 vítězných míčů. Udělal také 48 nevynucených chyb. Kokkinakis vyhrál ve Valencii i podruhé. V úterý porazil Arthura Filse a pomohl Australanům k vítězství nad Francií 2:1.

Menšík přišel v prvním setu dvakrát o servis a sadu ztratil za 38 minut. Ve druhém setu čelil český tenista nepříznivému stavu 4:5, nedovolil ale Kokkinakisovi utkání dopodávat a ve zkrácené hře uspěl 7:2. Klíčový moment přišel v šesté hře třetího setu. Australan získal další brejk a tentokrát už doservíroval duel k vítězství.

Češi neuspěli ani v závěrečné čtyřhře. Menšík s Pavláskem vzdorovali favorizované dvojici Ebden, Purcell pouze 61 minut. Přišli třikrát o servis, soupeři nevzali podání ani jednou.