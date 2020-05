Četli to vůbec?! Thiem se brání ostré kritice

Rakouský tenista Dominic Thiem se brání ostré kritice, která se na něj navalila poté, co odmítl finančně podporovat méně úspěšné tenisty. Ke svým původním výrokům aktuální světová trojka doplnila vysvětlení.

Když Dominic Thiem před časem vyjádřil nesouhlas s finanční podporou hůře postavených tenistů v těžké koronavirové době, mnoho pochopení u svých kolegů nenašel. Ostrá kritika se na Rakušana valila ze všech stran, od řady kolegů to pěkně "schytal". Široká veřejnost naopak s jeho kontroverzními výroky většinou sympatizuje.

Zatímco Nadal, Federer a Djokovič byli hlavními strůjci fondu, ve kterém vybrali přes šest milionů dolarů pro hráče, kterým se tolik nedaří, "Dominator" se k této iniciativě postavil zády. Podle šestadvacetiletého tenisty si mnoho hráčů na okruhu Futures pomoc nezaslouží, protože se nechovají jako profesionálové.

"Není mi jasné, proč bych zrovna takovým lidem měl dávat peníze. To je raději věnuji lidem nebo institucím, které je skutečně potřebují," nebrala si servítky aktuální světová trojka. Rakušan nejspíš netušil, jakou kauzu rozpoutá.

Za níže postavené hráče se postavil třeba Nick Kyrgios, Britka Mooreová s Američankou Kiickovou tenistu ostře zkritizovaly. Ještě dál zašla Alžířanka Ibbúová. Ta natočila video, ve kterém se úspěšnějšího kolegy dotazuje, zda má také po turnajích díry v botách.

Podporuje mladé hráče i životní prostředí

Trojnásobný grandslamový finalista si takovou nálož negativních soudů nenechal líbit. "Novináři z toho udělali senzaci, ale nezmínili vše. Kritizující hráči asi nečetli rozhovor do konce," brání se v rozhovoru pro list L´Equipe Thiem.

Rakouský hráč musel své tvrzení trochu poupravit a hlavně dovysvětlit. Podle jeho slov nehází všechny do jednoho pytle, ale má svou zkušenost. Proto nechce přispívat hromadně, ale sám si vybrat, koho finančně podpoří. "Už delší dobu pomáhám talentovaným rakouským tenistům. Nechci si tím vylepšovat svou image. Dělám to pro ně, zaslouží si to," oceňuje Thiem pracovitost a píli.

Mimo tuto podporu šestnáctinásobný vítěz z okruhu ATP pravidelně přispívá na organizace chránící životní prostředí. Po doplnění původních myšlenek ještě dodal, že by sám byl pro vyšší odměny na nižších soutěžích. "Už na challengerech je úroveň velmi vysoká, není vůbec jednoduché takový turnaj vyhrát. Pokud cestujete na challenger s trenérem a fyzioterapeutem, potřebujete dojít alespoň do finále. Hráči by si zasloužili více peněz," přimluvil se Thiem.