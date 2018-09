Čeští tenisté mohou jako nasazení narazit na Švýcary či Austrálii

Čeští tenisté si výhrou v Maďarsku zajistili pozici mezi nasazenou dvanáctkou pro kvalifikační kolo nového formátu Davisova poháru, přesto jim hrozí nebezpečný soupeř. Los ve středu 26. září může týmu kapitána Jaroslava Navrátila přiřknout Australany, Švýcary, nebo Nizozemce.

S Austrálií, Švýcarskem i Nizozemskem by měli tenisté výhodu domácího prostředí. Pokud by ale v některém z týmů nastoupili Roger Federer, jenž nehrál Davis Cup od roku 2015, Stan Wawrinka, Nick Kyrgios či Robin Haase, nebyli by v roli favoritů. Doma by tenisté hráli také s Maďarskem, Chile, Uzbekistánem, Indií a s Ruskem. Na půdu soupeře by jeli do Brazílie, v případě, že se soupeřem Čechů stane Kolumbie, o dějišti utkání rozhodne los. Jména dalších dvou možných soupeřů z euro-africké zóny budou známa později.

"Doufám v přijatelného soupeře v domácím prostředí, protože moc příležitostí pro fanoušky vidět nás v Česku asi už nebude," řekl Navrátil v Budapešti. Češi jsou mezi nasazenou dvanáctkou spolu s letošními čtvrtfinalisty Belgií, Německem, Itálií a Kazachstánem a vítězi barážových klání Argentinou, Velkou Británií, Rakouskem, Japonskem, Srbskem, Švédskem a Kanadou.

Letošní semifinalisté Francie, Španělsko, Chorvatsko a USA mají v novém formátu soutěže jistou účast ve finálovém turnaji, v kterém bude o "salátovou mísu" bojovat 18 týmů během týdne na jednom místě v dosud neoznámeném dějišti. Dva týmy obdrží volnou kartu. Všechny zápasy se budou hrát už jen na dva vítězné sety.