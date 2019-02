Čeští tenisté se utkají v baráži o kvalifikaci s Bosnou.

Čeští tenisté budou hrát o postup do kvalifikace Davisova poháru 2020 v Bosně a Hercegovině. Půjde o první vzájemný duel těchto soupeřů, proto o pořadateli rozhodl los. Baráž se uskuteční v polovině září po grandslamovém US Open.

Zatímco čeští tenisté v letošní kvalifikaci nestačili minulý týden na Nizozemsko, Bosna prohrála hladce v Austrálii. Jedničkou týmu tam byl 52. hráč světa Damir Džumhur. V první světové stovce je z bosenských tenistů ještě Mirza Bašič (99.). Jedničkou českého týmu je po ukončení daviscupové kariéry Tomáše Berdycha Jiří Veselý (97.), který Džumhura na okruhu ATP ani na turnajích nižší kategorie v žádném ze čtyř utkání neporazil.

Česko bylo mezi nasazenými týmy a v osudí byli i jednodušší soupeři. "Myslím si, že je to těžší z těch losů, protože Bosna má velice dobrého prvního hráče Džumhura a je tam ještě Bašič. Čeká nás určitě bouřlivé prostředí," komentoval los kapitán českého týmu Jaroslav Navrátil.

Při duelu s Nizozemskem se musel vyrovnat se zraněním Adama Pavláska i Jiřího Veselého, který v pátek vyhrál úvodní dvouhru i po vykloubení prstu na noze, ale v sobotu mohl nastoupit jen do čtyřhry. "Doufám, že do září se kluci dají zdravotně do pořádku a že i na turnajích uhrají lepší výsledky," řekl Navrátil.

V Ostravě se v sobotu blýskl nebojácným výkonem proti Robinu Haasemu sedmnáctiletý Jiří Lehečka. Navrátila v průběhu daviscupového týdne zaujal i další junior Tomáš Macháč. S mladíky počítá i pro baráž v Bosně. "Určitě tenhle trend bude pokračovat, protože mně se oba mladí hráči strašně líbili," poznamenal.

Zápas v Bosně se bude hrát ve dvou po sobě jdoucích dnech mezi pátkem 13. a nedělí 15. září. Vítěz se příští rok zúčastní kvalifikace o postup na finálový turnaj pro osmnáct nejlepších týmů, poražený bude hrát v roce 2020 pouze v euro-africké zóně.