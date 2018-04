Chci dokázat, že umím tenis, řekl žolík Pavlásek

Kapitán daviscupového týmu Jaroslav Navrátil vybral k pátečním zápasům dvouhry proti Izraeli týmovou jedničku Jiřího Veselého a Adama Pavláska. Pro druhého jmenovaného půjde o vůbec první zápas v singlu v Davis Cupu. Jeho soupeřem bude, žebříčkově nejlépe postavený Izraelec, Dudi Sela.

"Sobě i lidem okolo bych chtěl ukázat, že znovu můžu hrát solidní tenis. Beru to jako vnitřní motivaci. Může mě to nakopnout k výkonům, které jsem podával a chtěl bych podávat," řekl Pavlásek bezprostředně po losu v Ostravě na radnici.

208. hráč světa zatím za český tým nastoupil pouze do čtyřhry, ve které si připsal dvě výhry ze tří startů. Nyní se konečně dočkal také nominace do dvouhry. "Věřím, že nominaci, žolíka, kterého jsem získal, tak využiju, potřebný bod urvu a donesu do šatny," přeje si dvojnásobný vítěz ankety Zlatý kanár v kategorii Talent roku. Dále věří, že získané zkušenosti mu pomůžou do pátečního utkání. "Atmosféru znám a vím, co očekávat. Snad nebudu tak moc nervózní a rychle bude hrát podle plánu," uvedl Pavlásek. Na jeho slova reagovala týmová jednička Jiří Veselý, který půjde na kurt v Ostravě jako první. "Adam je v pohodě, nebude to lámat přes koleno," podpořil svého kamaráda Veselý.

Třiadvacetiletý Pavlásek uznal, že na konci minulého roku neměl formu, jakou by si sám představoval. Proto v listopadu povolal nového trenéra Pavla Klimka a nedávno se do týmu přidal také nový kondiční trenér Nikolas Cios. "Chtěl jsem se vrátit zpět do dětských let a k lidem, kteří vědí, co na mě platí. Postupně si to sedá a je to lepší. Nová krev v týmu nese ovoce. Nové impulzy mě poženou dál," pronesl a doufá v lepší zítřky.

Se Selou se už jednou proti sobě utkali, ale český reprezentant uhrál pouze tři hry. "Vysmažil mě," zavzpomínal Pavlásek na dva roky starý zápas, který se hrál na tvrdém povrchu. "Občas spolu trénujeme na turnajích, hraje blízko základní čáry a antuku nemá úplně rád. V tenise je vše možné," doufá Pavlásek, že pro něj ostravský povrch bude výhodou.

Pavlásek je rodák z Velkých Albrechtic, které leží 16 kilometrů od ostravské haly. "Vyrůstal jsem patnáct minut od Ostravy a věřím, že přijede všechno, co jde. Kupoval jsem dvaadvacet lístků pro rodinu a kamarády a doufám, že hodně lidí přijede po vlastní ose. Atmosféra v komornější hale bude silnější a hlučnější," řekl natěšený český hráč.

Vítěz devíti turnajů z dvouhry z podniků challenger a futures se na domácí publikum moc těší. "Čeští fandové v Ostravě, Praze či Liberci jsou skvělí. Je fajn, že nás podporují a vždy za vámi stojí. Věřím, že nás poženou kupředu i tady a dojdeme k výhře, kterou potřebujeme," dodal Pavlásek.

Vítězství by znamenalo postup do podzimní baráže o návrat do elitní společnosti.