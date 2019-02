Roste nový Berdych? Českému tenisu svitla v Lehečkovi naděje

Je mu teprve sedmnáct let, zatím hraje stále ještě juniorskou kategorii, ve víkendovém utkání Davis Cupu proti Nizozemsku ukázal, že se s ním bude muset do budoucna počítat. Český tenista Jiří Lehečka ukázal, že v tuzemsku roste nový hráč, který by mohl navázat na Tomáše Berdycha a být dalším Čechem ve světové špičce.

Proti Nizozemcům se body od něj nečekaly, ty měl přinést někdo jiný. Jiří Lehečka však musel nastoupit za stavu 1:2 proti Nizozemci Robinu Haasemu. Favorita nepřekvapil, nicméně ho pořádně potrápil. V sedmnácti letech uhrál set a dlouho byl ve hře o výhru, a tím i srovnání skóre v duelu Česka s Nizozemskem.

Nestalo se. Předvedl však výkon nad očekávání. "Se svou hrou jsem mohl být naprosto spokojený. Udělal jsem maximum. Soupeř byl lepší, nedá se nic dělat," řekl pro pořad Sport star Lehečka pokorně, když se na kurtu nezalekl 54. hráče světa.

Sobotní utkání v Ostravě ukázalo, že by se český tenis mohl po Tomášovi Berdychovi, který už je na sklonku kariéry, upínat k dalšímu hráči. Dlouho se dávaly naděje do Jiřího Veselého, ale ten až na výjimky zatím nenaplnil svůj potenciál.

Nicméně teď přichází další talent. Jiří Lehečka je nadějný tenista, který na vstup mezi muže stále ještě čeká. V Austrálii vyhrál přípravný turnaj před Australian Open a na samotném grandslamu poté vypadl ve čtvrtfinále. Před dvěma lety si ho všiml daviscupový kapitán Jaroslav Navrátil a hned ho přijal k sobě do týmu. "Hodný, tichý, ale pracovitý kluk, proto jsem ho pod sebe před dvěma lety vzal," řekl na adresu Lehečky Navrátil.

Lehečka se prezentuje na kurtu podobným stylem jako Berdych, kterého považuje za velký vzor. "Už od útlého dětství jsem ho sledoval, jak v Davis Cupu hraje. Vždy se mi líbila jeho hra. Je to člověk, od kterého se můžu hodně naučit," uvedl Lehečka, V Austrálii naměřili sedmnáctiletému talentu servis o rychlosti 222 km/h.

Lehečka je často srovnáván s Berdychem. Také 33letý tenista zazářil jako teenager, když na olympijských hrách 2004 v Athénách porazil nečekaně Rogera Federera a o rok později vyhrál turnaj série Masters v Paříži. Něčím podobným by chtěl na něj navázat i Lehečka. "Být jako on bych si přál. Je to motivace do dalších dnů k tomu, víc makat a dřít. Uvidíme, co se z toho vyvine," podotkl Lehečka. Mezi dospělé vykročil nadějně.