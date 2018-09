VIDEO: Maďarština? Oříšek! Tenisté si zahráli na tlumočníky

O víkendu je čekají důležité mače o návrat do světové skupiny Davis Cupu, přesto si udělali čas, aby pobavili fanoušky. Čeští tenisté před barážovým duelem v Maďarsku totiž vyzkoušeli své znalosti maďarštiny. A zrovna moc dobře jim to nešlo. Museli překládat do češtiny výrazy jako míček, čelenka nebo čtyřhra. Párkrát se sice trefili, většinou ale hodně tápali.

Čeští hráči u ž na začátku týdne vyrazili do Maďarska, kde se o víkendu utkají s místními reprezentanty o možnost ukázat se zpátky v elitní skupině světových tenistů. Napětí a nervozitu z velmi důležitého daviscupového klání se snaží zahnat v místě dění mnoha způsoby.

Jedním z nich bylo i legrační video, které reprezentanti společně natočili. Dostávali v něm hádanky v podobě maďarských slov, která měli zkusit přeložit do češtiny. Například slovíčka jako míč, čelenka nebo čtyřhra. Zapojili se všichni, tedy dam Pavlásek, Lukáš Rosol, Roman Jebavý i Jiří Veselý.

U některých výrazů se hodně zaráželi, takřka s přehledem trefili především výraz pro míč. Pobavili nejen své příznivce, ale i sami sebe. Teď už zbývá jen to, aby potěšili fanoušky i v hracích dnech a dostali český tenis zpátky na výsluní.