Den druhý v Roland Garros: zasáhnou Muchová se Siniakovou

Kurt Philippa Chatriera: Millman (Ausr.) - A. Zverev (5-Něm.), Ósakaová (1-Jap.) - Schmiedlová (SR), Halepová (3-Rum) - Tomljanovicová (Austr.), Daniel (Jap.) - Monfils (14-Fr.) Kurt Suzanne Lenglenové: Jarry (Chile) - Del Potro (8-Arg.), Garcíaová (24-Fr.) - Barthelová (Něm.), Bolelli (It.) - Pouille (22-Fr.), Rodinová (Rus.) - Keysová (14-USA). Kurt Simonne Mathieuové: Fognini (9-It.) - Seppi (It.), Ostapenková (lot.) - Azarenková (Běl.), Sabalenková (11-Běl.) - Cibulková (SR), Travaglia (It.) - Mannarino (Fr.) Kurt č. 7: 2. zápas Muchová (ČR) - Kontaveitová (17-Est.). Kurt č. 9: 4. zápas Rybakinová (Kaz.) - Siniaková (ČR).