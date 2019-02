Děti se o něj poperou, smál se Murray dárku od Wawrinky.

Bývalý tenisový král, vítěz Davisova poháru, dvojnásobný olympijský šampion i trojnásobný grandslamový vítěz. Jednatřicetiletý Andy Murray toho za svou kariéru stihl opravdu hodně. Když oznámil fakt, že po letošním Wimbledonu se s profesionálním tenisem nejspíš navždy rozloučí, byl to šok. Už jen proto, že patřil k silné partě třicátníků, kteří zadupávali mladé naděje do země.

Skoro by se slušelo říct nepřemožitelná tenisová čtveřice. Andy Murray, Rafael Nadal, Novak Djokovič a v neposlední řadě Roger Federer. Třicítku mají na krku, zkušeností na rozdávání, jen ten věk nezastaví. Jeden by si myslel, že mladí dvacetiletí talentové je na kurtech pěkně proženou, jenže ani náhodou.

Pokud slouží zdraví, jsou tito tenisoví "pardálové" k nezastavení. Rodákovi z Glasgow však zdraví dosloužilo, vleklé problémy s kyčlí nejspíš definitivně zastaví jeho postupně uhasínající kariéru.

Naděje však ještě nezhasly. Svět s napjetím očekává zprávy o zdravotním stavu jednatřicetiletého hráče, který se v tomto týdnu podrobil druhé operaci kyčle. "V pondělí ráno jsem podstoupil další operaci kyčle. Sice se nyní cítím trochu dobitý a potlučený, přesto doufám, že to bude znamenat konec mých bolestí," věří Murray v pozitivní progres a dává tak naději svým fanouškům.

A že jich není málo. Přestože u českých fanoušků bývalá světová jednička zrovna neboduje, v Anglii se modlí za jeho uzdravení. "Polovina Londýna řeší brexit, polovina Andyho zdravotní stav," smál se jeden z fanoušků Murrayho na Instagramu.

Zatím poslední zápas houževnatý tenista odehrál na Australian Open, kde nedokázal otočit utkání proti Robertu Bautistovi. Po prohraném utkání došlo i na slzy jindy vlažného Brita, když mu všichni fanoušci tleskali ve stoje. Sám Murray tehdy připustil, že to mohl být jeho poslední zápas, přestože by se rád rozloučil před domácími fanoušky, na milovaném Wimbledonu. A pokud by to jen trochu šlo, nemusel by to balit ani v Londýně.

V poslední variantu nejspíš doufá i Murrayho soupeř Stan Wawrinka. Třiatřicetiletý Švýcar moc dobře ví, jaké to je klesat žebříčkem díky nefungujícímu zdraví. Možná proto se rozhodl překvapit maroda a společně s přítelkyní chorvatskou tenistkou Donnou Vekičovou nechal do nemocnice poslat plyšového medvěda. Sympatický rodák z Lausanne rozhodně není žádný troškař, dárek je větší, než sám Murray.

"Moc děkuji! Medvěd je obří. Moje děti se o něj budou určitě prát, až ho přinesu domů," potěšil Murrayho dárek, kterým se pochlubil na Instagramu.