Djoković hitem internetu. Na tiskovce po finále parodoval novináře

Vládne nejen na tenisových kurtech, ale také na tiskových konferencích. Srbský tenista Novak Djokovič dokázal pobavit nejen divácké publikum v australském Melbourne, ale také následně i novináře, kde rozesmál všechny přítomné, když začal parodovat jednoho nich.

Srb odpovídal po vítězném finále Australian Open, kde zničil Španěla Rafaela Nadala 3:0, klasicky na otázky. Poté se chtěl zeptat jeden italský novinář, kterého začal ihned napodobovat.

Ital Ubaldo Scanagatta se chtěl zeptat svým typickým způsobem a po finále začal v tiskovém sále klást otázku v angličtině se svým italským akcentem. "Novaku, gratuluji. Ok, sedm titulů z Australian Open, patnáct vyhraných grandslamů ... " začal Scanagatta. Djokovič ho však nenechal dopovědět.

Srb se totiž neudržel, skočil novináři do řeči, a začal mluvit jako italský žurnalista. "To není špatné, to není špatné ... "spustil Djokovič s grimasou ve tváři a rozesmál tím nejen sebe, ale i všechny ostatní v sále.

Ital se ještě nevzdal a pokusil se vrátit světové jedničce úder. "Nemůžeš si stěžovat, nemůžeš si stěžovat ...," snažil se Scanagatta kontrovat. Vzápětí však dostal další úder. Djokovič přispěchal s omluvou po svém. "Promiň, ty ale vždycky mluvíš jako: Okej, ehm ...," pokračoval dál Srb pokládání otázek italského novináře a v tu chvíli se sál rozesmál podruhé pořádně.

Video je nyní hitem internetu, zejména na sociálních sítích. Celou situaci si můžete prohlédnout níže od času 5:00.