Djokovič byl nominován do hráčské rady ATP. Nesmí být ale členem

Světová jednička Novak Djokovič byl znovu nominován do hráčské rady ATP, z níž v srpnu odstoupil, když vytvořil nezávislou hráčskou organizaci PTPA. Třiatřicetiletý Srb si nicméně postěžoval, že nově schválená pravidla ATP jeho znovuzvolení zabraňují.

"Nominovali mě ostatní tenisté, já sám jsem do hráčské rady aktivně nekandidoval," uvedl Djokovič ve středu po porážce s Rusem Daniilem Medveděvem na Turnaji mistrů v Londýně.

Sedmnáctinásobný grandslamový šampion se na konci srpna krátce před startem US Open postaral o pozdvižení, když společně s Kanaďanem Vaskem Pospisilem oznámil založení Asociace profesionálních hráčů tenisu (PTPA). Odstoupil kvůli tomu z role prezidenta hráčské rady ATP, i když tvrdí, že PTPA není konkurenční organizací a má pouze lépe chránit zájmy tenistů.

"Nevidím žádný konflikt v tom být zároveň členem PTPA a hráčské rady. Neviděl jsem ho tehdy a nevidím ho ani teď," uvedl Djokovič, jenž si nominace do prosincové volby od ostatních tenistů váží. "Je to zodpovědnost. Ale ATP včera odhlasovala, že žádný aktivní hráč nesmí být členem rady a zároveň jiné tenisové organizace. Je nešťastné, že to takhle ATP staví, ale dobře: alespoň víme, jak na tom jsme," dodal srbský tenista.

Založení nové organizace

Založení nové hráčské organizace kritizovali jeho největší rivalové na kurtu Roger Federer a Rafael Nadal, kteří jsou stejně jako například Andy Murray členy hráčské rady ATP. Podle nich by se měl tenis v těžké koronavirové době spíše sjednotit a ne tříštit síly.

"Hráčská rada se samozřejmě snaží pomáhat hráčům z nižších pater žebříčku a propagovat myšlenku, že čím více hráčů dokáže v našem sportu přežít, tím lépe pro jeho růst. Ale nemyslíme si, že k tomu je potřeba zakládat novou organizaci," řekl tento týden Španěl Nadal.

Asociace tenisových profesionálů (ATP) vznikla v roce 1972 jako hráčská organizace, ale v současnosti jsou v jejím vedení i zástupci turnajů. Djokovič tvrdí, že v rámci ATP má malou šanci významně ovlivňovat klíčová rozhodnutí.