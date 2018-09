Djokovičův týden. Rozdával donuty v metru, tančil se seniory

Prožívá skvělé období. Novak Djokovič ovládl dva poslední letošní grandslamy a radostí jen září. I proto se rozhodl udělat radost druhým. V minulém týdnu stihl pohostit lidi v americkém metru, když jim rozdal sladké donuty. Potěšil i seniory, kterým v rámci reklamní kampaně předvedl taneční dovednosti. Čas si udělal i na návštěvu fotbalového zápasu.

Po loňském Wimbledonu půl roku nehrál a přemýšlel, zda se vůbec dokáže vrátit na vrchol. Nakonec to dokázal. Novak Djokovič letošní nejprestižnější tenisovou akci ovládl. Pak navíc nenašel konkurenta ani na US Open, kde ztratil pouhé dva sety a ziskem čtrnáctého grandslamu překonal Petea Samprase.

Skvělá jízda mu pochopitelně udělala velkou radost, na žádnou velkou oslavu ale nedošlo. Hned den po vyhraném finále srbský tenista zamířil do televizní show jedné americké televize, která jej následně vzala do newyorského metra. V něm rodák z Bělehradu začal kolemjdoucím rozdávat sladké donuty.

Some 30 Rock commuters had the best surprise ever this morning... doughnuts from #USOpen champ @DjokerNole! 🍩 pic.twitter.com/AlGlOOGSJ9