Djokovičův útok na Federera. Podřizuji se grandslamům, přiznal

Být nejlepším z nejlepších. To je jasný plán, který dodává Novaku Djokovičovi motivaci do dalších bojů. Především těch grandslamových. Srbský tenista prozradil, že v současné fázi kariéry myslí hlavně na úspěchy z největších turnajů sezony a rád by překonal legendárního Rogera Federera.

"Pochopitelně je v této fázi mé kariéry vše o grandslamech" netajil se srbský fenomén v rozhovoru po výhře nad Carballesem Baenou, kterého vyřadil v 1. kole US Open. "Hlavně je to o tom, jak naladit formu, abych odvedl ze sebe to nejlepší právě na grandslamech," dodal.

Právě tituly z největších podniků sezony jsou největší motivací. Dvaatřicetiletý tenista jich má nyní na kontě šestnáct, o dva méně než Rafa Nadal, o čtyři méně než Roger Federer. Právě Švýcar drží rekord mužského tenisu, a toho by chtěl Djokovič předběhnout. Stále má věk hrát několik let na top úrovni.

Aktuální světová jednička by ale mohla přeskočit Federera i v další "disciplíně". Pokud na vrcholu žebříčku vydrží ještě 44 týdnů, překoná rekord žijící legendy tenisu v počtu týdnů na špici rankingu. I přesto se ale hráč přezdívaný Djoker snaží soustředit hlavně na grandslamy. "V našem sportu znamenají nejvíce a nejvíce také motivují," pravil.

V letošní sezoně se mu daří skvěle. Dokázal opanovat jak Australian Open, tak Wimbledon. Na antuce v Paříži se musel v semifinále sklonit před Thiemem, jenž byl následně ve finále zpráskán Nadalem. V New Yorku si ale rodák z Bělehradu věří mnohem víc, obhajuje dokonce loňský triumf.

Kdyby se mu povedlo zdvihnout trofej pro vítěze nad hlavu i letos, zase by se o krok přiblížil Federerovi. "Stále je přede mnou dlouhá cesta. Také to na mě klade určitou míru odpovědnosti. Je to jedna z mých ambicí a cílů. Je mi sice 32 let a věci jsou trochu jiné než před 10 lety, ale uvnitř se pořád cítím mladý. Stále jsem velmi motivovaný, abych pokračoval," řekl s jiskrou v oku, která pouze dokládá, že to s útokem myslí opravdu vážně.