Evans nařkl Federera z protekce. Blbost, reagoval Švýcar

Na grandslamech to je poměrně často omílané téma. Nejlepší světoví tenisté hrají v časech, které jsou pro ně nejpříjemnější, na což pak doplácí ti hůře postavení na žebříčku. Přesně taková situace se stala ve 3. kole US Open Rogerovi Federerovi, který byl Evansem nařčen z protekce. Švýcara to pořádně namíchlo.

Pojďme se to podívat Evansovou optikou. Ve čtvrtek vyhrál zápas druhého kola a hned v pátek dopoledne musel na kurt znovu, navíc proti velikánovi Federerovi. Tomu ale po necelé hodině a půl podlehl 2:6 2:6 1:6 a s turnajem se rozloučil.

Tyto duely měly mezi sebou kvůli propršené středě mezeru ani ne 24 hodin, normálně ale na grandslamu bývá jednodenní pauza. Britovy názory jsou tudíž rozhodně relevantní, protože času na regeneraci nebylo mnoho. "Je to pro mě těžké, že?" prohodil rezignovaně.

Federer totiž odehrál svoje utkání pod střechou, a tudíž tradiční jednodenní pauzu měl. Evans si tak na, pro něj nespravedlivý, program postěžoval. "Myslíte, že hráč jako já do toho má, co mluvit? Jsou tu možná tak tři, čtyři hráči na turnaji, kteří si mohou říct, kdy hrát," uvedl.

"Nebylo by to poprvé, co by se vysoko postavený hráč takto tlačil, abych tak řekl. Ale také je jasné, že turnaje hráče jako Rogera chtějí, a jsou radši, když Roger projde takovým zápasem, takže je to pochopitelné," doplnil naštvaný devětadvacetiletý tenista svoji výpověď.

Federer všechny konspirační teorie razantně popřel. "Opravdu ne. Nevím, jestli tým požádal o denní, a ne večerní zápas. Vím, že se jednalo o otázku, čemu dáváme přednost. Ale určitě to neznamená, že Roger požádá a Roger dostane," odmítl odvážné nařčení jeho soupeře.

"Zapamatujte si to, protože tyhle blbosti slýchám pořád. Jsem z toho už unavený. Že si prý říkám o to, kdy hrát. Turnaje a televize to určují," řekl. "Když mě dají na kurt ve čtyři ráno, půjdu ve čtyři ráno," dokončil nasupeně svoji odpověď.