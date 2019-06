Federer, Djokovič, Nadal. Kdo bude další? Nejspíš nikdo

Federer, Nadal, Djokovič. Slavné trio zůstane v historii tenisu navždy zapsáno zlatým písmem. Co ale dál? Až trojka opustí kurty, kdo bude dominovat a vypráská jednoho soupeře za druhým? Kdo si získá srdce fanoušků? Zatím to vypadá, že nikdo.

Antukový král se specifickými rituály před každým podáním. Tenisový génius a gentleman, podle mnohých nejlepší tenista všech dob. Dlouhán, velký přítel Radka Štěpánka, jenž nezkazí žádnou legraci. Málokdo si ze slavného trojlístku nevybere svého favorita.

Božský Rafa

Nadal už má na kontě neskutečných osmnáct grandslamů, oblíbené French Open si podmanil dvanáctkrát. V Paříži ani letos nenašel přemožitele, když se ve finále utkal se svým možným nástupcem, Dominikem Thiemem. A koncovka ukázala stále propastný rozdíl mezi Nadalem a zbytkem světa na antuce.

Přitom to vypadalo na vyrovnanou bitvu. Zprvu se Thiem držel statečně, svému soupeři dokonce sebral set. Jenže ve třetí a čtvrté sadě na kurtu jasně vládl Španěl a ukázal tak, proč na pařížské antuce získal rekordní titul.

Přestože je "Rafovi" už třiatřicet let, na svém oblíbeném povrchu je stále jako ryba ve vodě. S Rakušanem se ve finále Roland Garros potkal již loni, ani tehdy "Dominator" na svého soka nestačil. Pro zajímavost, rodák z Mallorcy, kde provozuje tenisovou akademii vychovávající mladé talenty, získal svůj první kariérní grandslam v devatenácti letech, o tři roky později už kraloval žebříčku ATP. Thiemovi už je pětadvacet.

Nedostižný Fedex

"Kromě Thiema si nikdo z aktivních hráčů do 28 let nezahrál finále grandslamu," připomněl bývalý profesionální německý tenista Boris Becker. To je vskutku žalostná bilance hráčů, jež by měli prezentovat nastupující generaci. Sám rodák z Leimenu o tom ví své, Wimbledon vyhrál v pouhých sedmnácti letech. "Není to o forhendu, fyzičce, nýbrž o mentalitě, přemýšlení a přístupu, který dělá rozdíl mezi výhrami a prohrami," zlobí vítěze šesti grandslamových titulů.

Vyjmenovávat úspěchy slavného Federera by vydalo na knihu. Mnohými odborníky, profesionály a především fanoušky je švýcarský maestro ikonou tenisu. Před dvěma lety byl sedmatřicetiletý hráč zraněný, stáhl se do ústraní a začalo se hovořit o možném konci jeho kariéry. Jenže Federer si odpočinul, nabral síly a vrátil se ve velkém stylu, když získal pátý titul na Australian Open.

Na French Open se letos probojoval do semifinále, kde skončil právě na raketě budoucího vítěze Rafaela Nadala. Střetnutí těchto dvou velikánů vůbec bývají označována za předčasné finále, protože ukazují tenis z jiné planety.

Zajímavou hrozbou se mohl stát německý tenista Alexander Zverev. Mladík byl v roce 2017 ve dvaceti letech na třetí příčce tenisového žebříčku, jeho hvězda stoupala raketově vzhůru. Rodák z Hamburku nešetřil sebevědomými frázemi o tom, jak se za pár let vidí na tenisovém trůně. Jenže problémem posledního vítěze Turnaje mistrů se ukázaly být grandslamy.

V mužské dvouhře se nejdále probojoval do čtvrtfinále antukového French Open 2018, v němž jej vyřadil právě Rakušan Dominic Thiem. Aktuálně se tenista ruského původu drží na páté pozici žebříčku a určitě patří mezi největší budoucnosti tenisu. Jenže upřímný Becker připomíná, že by to chtělo odcházející "svatou trojici" trochu potrápit, což se nedaří ani Zverevovi. "Sice respektuji Rogera, Rafu a Novaka, ale kdo další je za nimi? Ukažte mi je. Uveďte mi příklady, o kterých můžeme mluvit. Jednoho dne budou už příliš staří. Ale my chceme vidět předávání moci ve chvíli, kdy jsou stále na vrcholu," dodává Becker.

Vtipálek Djoko

Šprýmař, velký přítel Radka Štěpánka, který ho jednu dobu trénoval. Proslul svými parodiemi ostatních tenistů, ale především skvělou hrou založenou na dokonalém pohybu dlouhých nohou, které doběhnou všechno.

Ani pro Djokoviče nebyl rok 2017 zrovna růžový. Potýkal se s nedostatkem formy, rozešel se s týmem a trápilo ho vleklé zranění. Diskutovalo se o jeho jídelníčku, který je velmi specifický a především přísný. Je ku prospěchu srbského tenisty? Ukázalo se, že zřejmě ano.

Dvaatřicetiletý "Djoky" o rok později ovládl Wimbledon i US Open, v lednu letošního roku slavil i v Austrálii. Loni na Rogers Cupu překvapivě dohrál ve třetím kole po prohře s pozdějším finalistou Stefanosem Cicipasem. Nadějnému Řekovi, který je k Srbovi přirovnáván nejen svou výškou, Djokovič prohru oplatil letos v Madridu. Rodák z Athén na Australian Open došel až do semifinále a je aktuální světovou šestkou.

"Auger-Aliassime má správný přístup stát se nejlepším hráčem světa. Stejně jako Stefanos (Tsitsipas - pozn. red.), který je ke zmíněným hráčům nejblíže," věří "Stefovi" bývalý elitní hráč. Přímo ohrozit elitní trojici však, bohužel pro tenis, zatím nemůže nikdo.