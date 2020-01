Gentleman Nadal! Sběračka dostala jako odpustek políbení.

Po vydřených úvodních dvou setech mohl Rafael Nadal slavit v duelu s Federicem Delbonisem nakonec hladký postup do třetího kola Australian Open. V závěru třísetového zápasu ale ještě prožil chvíle strachu poté, co špatně trefený míček z jeho rakety zasáhl sběračku míčků přímo do hlavy.

Nadal se okamžitě běžel ujistit, že je v pořádku, a na omluvu dívku políbil na tvář. Po zápase se u ní znovu zastavil a věnoval jí čelenku, než šel poděkovat divákům za podporu.

"Byl to jeden z nejděsivějších momentů, jaké jsem kdy na tenisovém kurtu zažil - ten míček byl hodně rychlý a mířil jí přímo na hlavu," řekl loňský finalista v pozápasovém rozhovoru na dvorci. "Měl jsem o ni vážně strach. Jsem hrozně rád, že jsi v pořádku. Jsi statečná," obrátil se znovu i přímo na dívku.

Nadal zdolal Argentince 6:3, 7:6 a 6:1. V úvodních setech se ale na vítězství hodně nadřel. První dva gamy se hrály 18 minut a Španěl při podání soupeře nevyužil šest brejkbolů. V první sadě nakonec proměnil jen jeden z devíti, ve druhém setu nebyl při stejném počtu příležitostí úspěšný vůbec a musel o něj bojovat ve zkrácené hře. Ve třetím už šance využíval a získal ho za půl hodiny. Celkem na kurtu strávil dvě a půl hodiny.

Ještě víc práce měl s postupem možný Nadalův soupeř pro osmifinále Nick Kyrgios. Domácí bouřlivák, který v posledních dnech sklízel chválu za snahu pomoci zmírnit následky ničivých požárů v zemi, ztratil v duelu s Gillesem Simonem set a na kurtu strávil téměř tři hodiny. Navíc několikrát ukázal i své horší já, například když se v závěru obořil na fanoušky, že ho špatně povzbuzují.

Ve chvíli, kdy byl napomínán za přetahování časového limitu na podání, pak navíc imitoval Nadalovu tradiční zdlouhavou přípravu na servis, kterou je druhý hráč světového žebříčku proslulý. Nadala se ale parodování nijak nedotklo, když se o něm dozvěděl. "Upřímně řečeno, je mi to úplně jedno. Pokud to bylo legrační, jen dobře. Já jsem tady, abych hrál tenis," konstatoval.