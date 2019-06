Hrozí tenisu období temna? Mladí jsou líní, kritizuje Rosol

Pohled na mužskou část tenisového žebříčku je pro české příznivce smutnou záležitostí. První stovku uzavírá Tomáš Berdych, který už má svůj věk, navíc se potýká se zdravotními problémy. Formu hledá Jiří Veselý, růžově to nevypadá ani v případě Lukáše Rosola. Nastupující generace veškerá žádná. Hrozí českému tenisu období trápení?

Tomáš Berdych ještě donedávna hájil české barvy v elitní desítce, bojoval o zisk prvního kariérního grandslamu a proháněl po kurtu ty největší hvězdy. Jenže zdraví třiatřicetiletému hráči vystavilo stopku, aktuálně zuby nehty drží stou pozici. Do soutěžního zápasu naposledy nastoupil začátkem března na turnaji v Indian Wells, kde vcelku jednoznačně podlehl Španělovi Lopezovi.

Účastní se rodák z Valašského Meziříčí slavného Wimbledonu? Odpověď zůstává nejistá. Zahrát si v Londýně bývá pro mnohé hráče vrcholem tenisového kalendáře, jenže Berdychovi se letos může stát, že nenastoupí. Pozice v žebříčku by to umožnila, zdraví možná ne.

"Uvidíme se v Londýně," napsal na svůj facebookový profil poté, co se rozhodl nezamíchat kartami na French Open. Do Paříže přitom odcestoval, potrénoval a chvilku to i vypadalo, že by mohl naskočit zpět do tenisového kolotoče. "Nejsem stoprocentně připravený hrát tak, jak bych potřeboval, abych byl konkurenceschopný," zklamal Berdych své fanoušky, když poněkolikáté odložil svůj návrat na dvorec. Problémy se zády nedají bývalé světové čtyřce spát, účast na Wimbledonu tak nejspíš do poslední chvíle zůstane nejistá.

Kde nic, tu nic

Na sto sedmé pozici se nachází Jiří Veselý, který bude muset spoléhat na omluvenky svých soupeřů. Účast v Londýně má jistou prvních sto hráčů žebříčku, je tak možné, že si rodák z Příbrami bude muset zahrát kvalifikaci. Při současné formě pětadvacetiletého hráče by to nebyla zrovna snadná záležitost, sám tenista přiznal, že se mu v současné době nedaří a potřebuje nakopnout.

Prohra v prvním kole v Paříži je jen vrcholem poklesu jeho formy. Případná účast na londýnské trávě by však mohla rodáka z Příbrami nakopnout. V loňské spanilé jízdě vyřadil Schwartzmana i Fogniniho, nad jeho síly byl až v osmifinále Rafael Nadal.

Do nadcházejícího grandslamu by mohl být nadějí Lukáš Rosol, jenže jeho výsledky na trávě nejsou nijak oslnivé. Třiatřicetiletý hráč se dostal nejlépe do třetího kole v roce 2012, Nyní se navíc nachází až na sto čtyřicátém prvním místě žebříčku.

Dostat se do hlavní soutěže bude mít šanci ještě Zdeněk Kolář, Adam Pavlásek pravděpodobně možnost nedostane.

Chlapský tenis stagnuje, kritizuje Rosol

Absenci mladých tenistů kritizuje Radek Štěpánek, který se v dobách své největší slávy pral za český národ jako lev. Poznámku na úkor chybějící nastupující generace si neodpustil ani Lukáš Rosol. "Český chlapský tenis stagnuje. Těžko soudit, čím to je. Asi se jim nechce makat," nechápe tenista.

Poprvé v historii se může stát, že české barvy budou na Wimbledonu chybět. Tedy v mužské části.

Ženy velí

Ženy, to je zcela odlišný příběh. Z dlouhodobého hlediska se daří Karolíně Plíškové i Petře Kvitové, neztratí se ani Barbora Strýcová, která se stabilně pohybuje okolo třicátého místa žebříčku WTA. Kateřina Siniaková je přebornicí ve čtyřhře, poslední grandslam Roland Garros ukázal, že můžeme s nadějí hledět i do budoucna.

Teprve devatenáctiletá Markéta Vondroušová se v Paříži senzačně probojovala až do finále, kde nestačila na Australanku Ashleight Bartyovou. Příjemně překvapila i Karolína Muchová. Dvaadvacetiletá rodačka z Olomouce nečekaně porazila Estonku Kontaveitovou, aktuálně drží osmašedesátou pozici ženského žebříčku.