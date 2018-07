Ještě to není ono, ale blíží se to, byla spokojená Plíšková

Tenistka Karolína Plíšková zvládla utkání druhého kole proti bývalé světové jedničce Azarenkové a poprvé v kariéře se raduje z postupu do 3. kola Wimbledonu. Po překvapivém vypadnutí Petry Kvitové je tak hlavní českou nadějí na dobrý výsledek.

"Úlevu necítím, ale jsem ráda. Dala jsem si to jako základní cíl. Splnila jsem ho a pokračuju dál. Mám šanci vyhrát. Ne turnaj. Myslím další kolo," řekla Plíšková novinářům. "Dlouho mi to tu nesedlo, ale pořád jsme ještě v prvním týdnu," naznačila, že by nerada brzy končila a ráda by prošla alespoň o kolo dál.

Proti Bělorusce vyhrála oba sety shodně 6:3 a postoupila bez větších problémů. "Kdybych jí dala malou šanci, mohla by zápas hodně zkomplikovat," řekla Plíšková. A když měla hodnotit svůj výkon od jedné do deseti, uvedla: "Řekněme tak na sedmičku až osmičku."

Přestože se ještě Plíšková nedostala ke svému nejlepšímu tenisu, snadný postup ji potěšil. "Přemýšlela jsem o tenise, ne o sobě. Bojovala jsem se soupeřkou a ne sama se sebou, což je pro mě důležité. Ale nechci se uspokojit," hodnotila.

Před sebou má den volna, myšlenky na celkový úspěch ve Wimbledonu ale mít nebude. "Ne že bych na to neměla, ale výsledky zatím nejsou nějak parádní, takže jsem při zemi," uvedla. "Ještě se mi nesešly všechny okolnosti. Čekám spíš horší věci, což je někdy lepší. Nepřipadá mi, že bych měla vykřikovat, jak vyhraju Wimbledon."

Plíšková nesouhlasí s názorem, kdy je Wimbledon považován za nejlepší turnaj na světě. "Pořád z něj nejsem odvařená. Nemyslím si, že by byl nejlepším turnajem na světě. Pro mě jsou všechny čtyři grandslamy na nejvyšší úrovni, sjíždí se na ně nejlepší hráči."



V dalším kole čeká českou hráčku Rumunka Mihaela Buzarnescuová, která je ve Wimbledonu poprvé, letos se však například probojovala až do finále na turnaji v Praze. "Každá levačka je na trávě nepříjemná. Nebude mít co ztratit. Já mám víc zkušeností, ale v žádném případě ji nechci podcenit," dodala Plíšková.