Kanár, pak strhující bitva plná obratů. Nadal udolal Thiema

Zatímco finále Roland Garros vyznělo jasně pro Rafaela Nadala, ve čtvrtfinále US Open svedl španělský tenista s Dominicem Thiemem strhující bitvu. Lídr světového žebříčku musel od Rakušana strávit "kanára" z prvního setu, než nakonec po čtyřech hodinách a devětačtyřiceti minutách vyhrál 0:6, 6:4, 7:5, 6:7 a 7:6.

"Je mi Dominica líto. Jsme velcí kamarádi, ale jsem si jistý, že dostane v budoucnu další šanci," řekl Nadal v rozhovoru na kurtu. Jeho soupeřem v pátečním semifinále bude stejně jako před rokem Argentinec Juan Martín del Potro.

Na pařížské antuce Nadal porazil Thiema hravě ve třech setech, ale v New Yorku oba předváděli fantastický a dramatický tenis. Devátý hráč světa Thiem na světovou jedničku nastoupil zostra a nepovolil mu v prvním setu ani jednu hru. "Kanára" na grandslamu dostal Nadal počtvrté v kariéře z 282 odehraných zápasů.

Obhájce titulu na US Open ale zvládl druhou sadu a ve třetí nenechal soupeře set dopodávat. Ve čtvrté Španěl prohrál tie-break a hrál se pátý set. Oba tenisté v něm přiváděli fanoušky k úžasu a z výhry se krátce po druhé hodině v noci místního času radoval Nadal. Při mečbolu v tie-breaku poslal Thiem smeč daleko do autu.

"Byla to skvělá bitva," řekl dvaatřicetiletý Nadal, jenž jako jediný z tenistů letos na všech čtyřech grandslamech prošel do čtvrtfinále a na Roland Garros vybojoval tamní jedenáctou a celkově 17. grandslamovou trofej.

O sedm let mladší Thiem proti němu zahrál 74 vítězných míčů (oproti 55 Nadalovým) a dal 18 es, ale ani to nestačilo. "Podmínky byly strašně těžké. Hrozné vlhko. Díky moc všem, že jste tady tak dlouho do noci zůstali," dodal vyčerpaný Nadal.

Thiem hrál čtvrtfinále ve Flushing Meadows poprvé a byl blízko vítězství. "Je to kruté, ale takový tenis někdy je. Byl to první opravdu epický zápas, který jsem hrál," uvedl.