Karolína Plíšková přehrála krajanku, postupuje i Kristýna

Tenistka Karolína Plíšková zvládla v prvním kole Australian Open český duel. Turnajová sedmička porazila hráčku z kvalifikace Karolínu Muchovou hladce 6:3 a 6:2 za hodinu a devět minut. O pár hodin později uspěla i její sestra Kristýna po výhře nad Ruskou Annou Blinkovovou 7:6, 2:6 a 6:2.

Mezi muži se v Melbourne naopak dlouhodobě nedaří Jiřímu Veselému a turnaj pro českou dvojku v prvním kole skončil již popáté z šesti startů. Tentokrát Veselý vypadl s Američanem Ryanem Harrisonem po porážce 0:6, 5:7 a 3:6. Ve vyrovnanějším prvním setu Karolína Plíšková přišla jednou o servis, ale jinak měla vítězka turnaje v Brisbane vývoj pod kontrolou. Ve druhé sadě rychle vedla 4:0 a nepřipustila komplikace. "Je to dobrý start do turnaje," řekla na kurtu.

"Cítila jsem se dobře, dokonce už v rozehrávce. Jsem ráda, že jsem ušetřila čas a nebyla na kurtu moc dlouho. Není vůbec lehké hrát s krajankou. Na české holky mám v poslední době štěstí na každém turnaji a jsem ráda za postup," řekla Plíšková, která se v dalším kole střetne s Američankou Madison Brengleovou.

Kristýna Plíšková nasázela 13 es a do druhého kola grandslamu prošla poprvé od US Open 2017. Na Australian Open je jejím maximem předloňské třetí kolo. Suverénně se vrátila na turnaje Američanka Serena Williamsová. Bývalá světová jednička hrála první zápas od loňského prohraného finále na US Open a Němku Tatjanu Mariaovou přehrála 6:0 a 6:2. Z favoritů uspěl také Němec Alexander Zverev.

Problémy měl Japonec Kei Nišikori. Osmý nasazený překvapivě prohrával s kvalifikantem Kamilem Majchrzakem z Polska už 0:2 na sety. V horkém počasí ale dostal Majchrzak křeče a v pátém setu za stavu 0:3 ze zápasu odstoupil.

Návrat na Australian Open po třech letech nevyšel Bělorusce Viktorii Azarenkové. Vítězka turnaje z let 2012 a 2013 prohrála s Němkou Laurou Siegemundovou a v prvním kole se s Melbourne rozloučila teprve podruhé v kariéře. Poprvé nevyhrála úvodní zápas při své premiéře v turnaji před třinácti lety.