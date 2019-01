Královna s pokorou. Tenistkám roste nová vládkyně

Je první hráčkou, která od roku 2015 vyhrála dva grandslamy za sebou, a přitom vypadá, jako by tomu nemohla uvěřit. Mladičká Japonka Naomi Ósakaová ovládla po loňském US Open i úvodní velký turnaj letoška Australian Open a jako bonus je novou světovou jedničkou. Žádná velká gesta na oslavu vítězství se nekonala, místo toho skromnost a pokora. Přesně takové vlastnosti, jaké jsou hodny vládkyně.

Přímý bod z podání a konec. Naomi Ósakaová ukončila finále Australian Open, čímž zastavila parádní jízdu Petry Kvitové a sen mnoha českých fanoušků o dalším velkém vítězství jejich krajanky, jež by mohla být světovou jedničkou. Místo velkých oslav jde ale Japonka po posledním míčku na bobek. Je ráda, že je konec, pak jde s mírným úsměvem podat ruku své soupeřce.

Právě se stala totiž novou královnou. Finále v Melbourne nebylo pouze o vítězství a získání cenné trofeje, ale také zápas o uvolněný trůn po Rumunce Simoně Halepové, která na něm byla 48 týdnů. Nově na něj usedla mladá jednadvacetiletá Japonka, jež se vyznačuje skromností a pokorou, přestože umí předvádět na tenisových kurtech skvělé výkony.

Australian Open ovládla Ósakaová jednoznačně, i když s ní od počátku nikdo nepočítal. Jak v semifinále, tak i ve finále byla výrazně lepší hráčkou než obě Češky. To je nutné přiznat. A nebýt v obou případech jejich zakolísání v koncovkách druhých setů, nedovolila by jim ani game. Loni v New Yorku jí oslavu titulu zkazila Američanka Serena Williamsová. Nyní si mohla vše vynahradit, ale neudělala to, žádná pompézní oslava, pouze vnitřní radost.

Tichá vedoucí

Ženský tenis má nově japonskou královnu, která se prezentuje pokorou na každém kroku. Při předávání trofeje se nejprve poklonila vítězce Australian Open z roku 2014 Číňance Li Na. Stydlivost bude rovněž i nadále něčím, co bude vždy Ósakaovou doprovázet. Sama po vítězném finále řekla, že nerada mluví na veřejnosti před tolika lidmi. Dokonce i ostatní hráčky na její adresu prozradily, že se moc s ostatními nebaví a že je spíš uzavřená do sebe.

Dva grandslamové tituly, post světové jedničky. Ani jeden z těchto úspěchů s Ósakaovou nezacloumal, i nadále zůstává svá. "Sláva není nic pro mě," řekla pro oficiální web Ženské tenisové asociace WTA. "Vždycky budu pouze tenistkou, to bude vždycky to největší v mém srdci," dodala skromně.

Letošní výzvy

Ósakaová může klidně vévodit tenistkám dlouhou dobu. V Melbourne se prezentovala parádní obranou, lepší než Simona Halepová, rovněž parádní agresivní hrou, kterou zatlačila obě české hráčky, jež se také takhle prezentují na kurtu.

Japonku čekají v letošním roce těžké prověrky. Loni v březnu začala postupně stoupat žebříčkem. Letos bude obhajovat body na velkých podnicích v USA, nejprve v Indian Wells a následně na přelomu srpna a září na US Open v New Yorku. Pokud v obou testech uspěje a znovu oba turnaje vyhraje, bude se z trůnu sesazovat jen těžko.

Na pozici světové jedničky by ji mohla klidně vystřídat Petra Kvitová, která loni v jarních měsících vyhrála pět turnajů a bude obhajovat 3120 bodů. Na grandslamech se jí ale nedařilo. Stačí na zbylých třech uhrát podobné výsledky jako v Austrálii a může být klidně světovou jedničkou ona, i když to není podle jejích vlastních slov priorita. Už tento týden bude v ruském Petrohradu obhajovat 470 bodů za loňské vítězství.