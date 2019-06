Krása střídá nádheru! České tenistky zazářily na Wimbledonu

Slavný Wimbledon je za dveřmi. Než se tenistky pustí do vzájemných bojů na kurtu, čekalo je milé odreagování v podobě tradiční párty. Mezi pozvanými hráčkami nechyběly ani české zástupkyně, blýskly se Kateřina Siniaková a Barbora Strýcová. Nebyly však jediné, kterým to slušelo.

V průběhu pátečního dopoledne byly rozlosovány dvojice pro úvodní hry mužů i žen, poté následovalo i rozuzlení co se čtyřher týče. Třetí grandslam sezóny vypukne již v pondělí a žhavými želízky v ohni na některou z trofejí jsou i české tenistky.

Dvojnásobná wimbledonská vítězka Petra Kvitová nemůže naplno trénovat, přesto se oblíbeného turnaje v Londýně zúčastní. Karolína Strýcová v generálce v Eastbourne dopadla nejlépe, jak mohla. Smetla Kerberovou a podruhé se tak stala šampionkou tohoto turnaje.

Na párty konanou pod záštitou Dubai Duty Free WTA Summer Party však hráčky chyběly. Kdo si však nenechal slavnostní příležitost ujít je Kateřina Siniaková, která loni společně s Barborou Krejčíkovou wimbledonskou čtyřhru ovládla.

Do gala se hodila i Barbora Strýcová, která je rovněž považovaná za jednu z největších favoritek na dobrý výsledek. Rodačka z Plzně v roce 2014 padla až ve čtvrtfinále na raketě pozdější vítězky Petry Kvitové. Se svojí parťačkou Sie Šu-wej může ostřílená česká tenistka pomýšlet velmi vysoko.

Kromě Strýcové se Siniakovou se na párty ukázala čerstvě vdaná Caroline Wozniacká, Švýcarka Belinda Bencicová, kráska Eugenie Bouchardová, Elina Svitolinová s partnerem Gaelem Monfilsem či Španělka Garbiñe Muguruzaová.