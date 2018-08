Krejčíková se Siniakovou mají jako první pár jistý Turnaj mistryň

Deblové vítězky Roland Garros a Wimbledonu Kateřina Siniaková a Barbora Krejčíková se jako první kvalifikovaly na tenisový Turnaj mistryň. Jistotu startu českého páru na říjnovém vrcholu sezony v Singapuru potvrdila WTA.

Dvaadvacetileté hráčky by měly od 21. do 28. října zažít společnou premiéru na Turnaji mistryň. "Jsme poctěny, že jsme se do Singapuru dostaly a budeme jedním z osmi párů," uvedla Krejčíková v tiskové zprávě WTA. "Jsme s Bárou nadšené a těšíme se na skvělé zápasy," doplnila Siniaková.

Siniaková se na Turnaj mistryň kvalifikovala už loni, ale kvůli zranění Lucie Hradecké nakonec vrchol sezony musela oželet. "Loni to byla velká smůla, ale to se bohužel stává," řekla Siniaková, aktuální světová dvojka žebříčku čtyřhry WTA.

Od letošní sezony obnovily Krejčíková a Siniaková spolupráci a nadmíru se jim daří. Vedle grandslamových triumfů na Roland Garros a ve Wimbledonu hrály finále v čínském Šen-čenu a na velkém turnaji v Miami.

Dá se očekávat, že z Češek nebudou v Singapuru ve čtyřhře jediné. Na šestém místě jsou Květa Peschkeová s Američankou Nicole Melicharovou a osmičku v současnosti uzavírají Barbora Strýcová s Andreou Sestini Hlaváčkovou, která loni Turnaj mistryň vyhrála v páru s Maďarkou Tímeou Babosovou.

Ve dvouhře mají naději na Turnaj mistryň dvě Češky. Petra Kvitová je v žebříčku sezony k 6. srpnu čtvrtá a Karolíně Plíškové patří osmé místo.