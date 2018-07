Kvitová je novou českou jedničkou, přehoupla se přes Plíškovou.

Tenistka Petra Kvitová se v novém vydání světového žebříčku dostala před svoji krajanku Karolínu Plíškovou na sedmé místo. Povedlo se jí to hlavně pro to, že Plíšková nedokázala obhájit body z Eastbourne, kde loni vyhrála, a tak výrazně ztratila. Na čele se nic nemění, jako světová jednička vstoupí do blížícího se Wimbledonu Simona Halepová.

Karolína Plíšková v loňské sezoně zvládla generálku na travnatý grandslam skvěle a připsala si z Eastbourne titul. Letos ovšem vypadla ve čtvrtfinále, když nestačila na běloruskou tenistku Sabalenkovou. Přišla tak o značnou porci bodů.

Toho využila Kvitová, třebaže musela z turnaje v Anglii odstoupit kvůli drobnému zranění už v osmifinále. Nově má Kvitová před svojí krajankou slušný náskok téměř tří stovek bodů. Nejvýraznější posun z českých tenistek zaznamenala Andrea Sestini Hlaváčková, která se posunula o 220 míst.

Na tenisovém trůnu zůstala rumunská hráčka Simona Halepová, která se do čela pořadí vyhoupla po výhře na Roland Garros. Nic se nemění ani na zbylých místech stupně vítězů. Na druhém místě se drží Caroline Wozniacká, třetí místo pak patří Garbině Muguruzaové.