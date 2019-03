Kvitová opět za hrdinku. Co české lvici vzkázala soupeřka?

Česká jednička se sice neprobojovala do semifinále turnaje v Miami, stopu však v zámořské soutěži zanechala. Ne nadarmo byla svými spoluhráčkami již posedmé oceněna cenou Karen Krantzcke Sportmanship Award za dodržování fair play i respektu a úcty je svým spoluhráčkám. A to na kurtu i mimo něj. Devětadvacetiletá hráčka je jednou z nejoblíbenějších na okruhu, její zlaté srdce ocenila i soupeřka Ashleight Bartyová.

Rodačka z Bílovce ve čtvrtfinále turnaje v Miami sehrála s Australankou vyrovnanou třísetovou bitvu. První set rozhodoval tie- brejk, který dotáhla do vítězného konce hráčka od protinožců. Naproti tomu druhý set patřil české hráčce, když předvedla nejlepší část své hry.

V rozhodující sadě však přišly potíže s dýcháním, Petra je známá svými astmatickými problémy. Chvilku to dokonce vypadalo, že utkání nebude moct dohrát, česká lvice však ukázala bojovnost. Nestačilo to. Pozice světové jedničky se odkládá, aktuálně druhá hráčka končí ve čtvrtfinále, což ji neumožní usednout na trůn.

"Jedna z mých nejoblíbenějších osob z tenisového prostředí. Petro, ty a tvůj tým jste všichni na vysoké úrovni. Děkuji ti za další nezapomenutelný zápas," vysekla Bartyová na svém Twitteru dvojnásobné wimbledonské vítězce poklonu.

One of my favourite people to share a court with 🤗 Your whole team is a class above, @Petra_Kvitova. Thank you for another unforgettable match 🎾 pic.twitter.com/AqHvnc2qH1