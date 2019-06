Kvitová: Příprava na Wimbledon? Tragická, někdo mě trestá

Pro milovaný Wimbledon by tenistka Petra Kvitová udělala cokoli. Předloni měla slavný turnaj na trávě v All England Clubu jako motivaci k návratu po vážném zranění prstů levé ruky z přepadení. Letos zase do londýnského grandslamu vstoupí skoro bez přípravy, jelikož léčila natržený sval v předloktí a navíc krátce před startem ještě nachlazení.

Dvojnásobná vítězka Wimbledonu z let 2011 a 2014 Kvitová se zranila den před startem antukového Roland Garros. Od té doby tři a půl týdne nedržela raketu v ruce a poprvé si zahrála až v Londýně, kam přiletěla v úterý. Aby toho nebylo málo, dva dny pak proležela s nachlazením v posteli a stále má zastřený hlas.

"Já nevím, co se stalo, že mě někdo takhle trestá," řekla Kvitová po nedělním tréninku na přípravných dvorcích Aorangi na konci wimbledonského areálu, ale vypadala v dobré náladě. "Jsem vcelku pohodě, beru to s nadhledem."

Na druhou stranu ale přiznala, že vyloženě s humorem situaci brát nemůže. "Jsem ráda, že mě ruka nebolí, ale příprava je každopádně tragická. Raketu jsem vzala do ruky před několika dny. Bude to zajímavý Wimbledon," podotkla.

Do turnaje vstoupí v úterý a prakticky bez tréninku. "Z voleje," přikývl její kouč Jiří Vaněk. "Petra udělala všechno, aby si zahrála Wimbledon. Všechno tomu podřídila. Víte, jak to tady na trávě miluje. Půjde to zkusit a uvidí se. Připravená na to extrémně není. Hlavně, aby ji ruka nebolela a nezranila se," řekl kouč.

Wimbledon je pro Kvitovou srdeční záležitostí, díky které se uzdravuje rychleji než jindy. Speciální motivaci tak měla předloni po operaci prstů levé ruky a nyní znovu. "Je to svým způsobem tak. Ale na druhou stranu jsem byla připravená na to sem nejet a Wimbledon nehrát. Kouzlo tenhle turnaj pro mě pořád má, ale po tom, čím jsem si prošla, mám jasno: zdraví je na prvním místě," zdůraznila Kvitová.

Devětadvacetiletá světová šestka stále neví, zda opravdu nastoupí nebo jak dlouho v turnaji vydrží. Ještě má před sebou pondělní trénink a v úterý může teoreticky zápas skončit po první výměně, pokud by v předloktí ucítila ostrou bolest. "Ano," přitakala.

Kdyby se mělo hrát antukové Roland Garros nebo třeba US Open na newyorském betonu, nejspíš by Kvitová nenastoupila. "Tady na trávě je výhoda, že se hraje rovně, což je nejmenší zátěž pro rotace v předloktí," uvedl Vaněk.

Na kurtu jeho svěřenkyně odehrála dva kvalitnější tréninky, jeden tréninkový set. "Když zápas zvládne bez tlaku, je schopná se víceméně během něj natrénovat," řekl Vaněk a pozitivem podle jeho slov je, že má Kvitová díky pauze viditelnou chuť do tenisu. "Ale nedokážu odhadnout a říct, na kolik procent je schopná hrát nejlepší tenis," řekl kouč.

Kvitová řekla, že si připadá divně, protože jde hrát Wimbledon bez přípravy. Zprvu si v Londýně připadala jako na návštěvě. "Ale už se cítím líp, neléčím ruku a neležím v posteli. Mám trávu ráda a rychle si na ni zvykám. Je fajn tu po roce zase být," usmála se.