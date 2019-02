Kvitová prošla hladce do semifinále, Plíšková zápas nedotáhla

České semifinále se na tenisovém turnaji v Dubaji hrát nebude, mezi čtyři nejlepší hráčky prošla jen Petra Kvitová. Karolína Plíšková měla k postupu blízko, ale ve třetím setu nedotáhla do konce vedení 5:1 a zápas se Sie Šu-wej z Tchaj-wanu prohrála 4:6, 6:1 a 5:7. Turnajová dvojka Kvitová následně po vyrovnané první sadě zničila Slovenku Viktórii Kužmovou 6:4 a 6:0.

"Konečně jsem si zahrála v turnaji dva sety," řekla na kurtu Kvitová, která ve dvou předešlých zápasech postoupila až po třísetových bitvách. S Kužmovou strávila na kurtu hodinu a dvě minuty a nastřílela 21 vítězných míčů. "Jsem ráda, jak jsem hrála. Šla jsem do toho. Jsem spokojená s forhendem a pohybem," řekla.

Kvitová začala proti dvacetileté Kužmové dobře, ale stav 3:0 neudržela a nechala soupeřku srovnat. K zisku sady pomohla české tenistce soupeřka, protože desátou hru začala dvěma dvojchybami, a dvojnásobná vítězka Wimbledonu nabídnutou šanci využila. Povzbuzena ziskem prvního setu předvedla Kvitová ve druhé sadě svoji sílu. Výborně returnovala, hrála agresivně a tradičně bodovala především z forhendu. Slovenka se jen ohlížela po tvrdých úderech a ve druhém setu uhrála jen devět bodů.

V pátek Kvitová narazí na Sie Šu-wej, kterou porazila ve všech třech dosavadních zápasech, naposledy v lednu cestou za titulem v Sydney. "Byl to boj jako vždy s ní. Musím být fyzicky i mentálně připravená na všechno," konstatovala Kvitová, která se v žebříčku posune minimálně na třetí místo a má šanci být po turnaji i dvojkou.

Zápas Plíškové se Sie Šu-wej ukázal, proč musí Kvitová očekávat psychicky náročnou bitvu. Plíšková v první sadě nevyužila šance - jeden brejkbol měla ve druhé hře a další tři v osmé, přičemž při jednom z nich už si myslela, že míček letí z rakety soupeřky do autu, ale spadl na lajnu a Češka zvedla oči v sloup. Evidentně rozhozená Plíšková vzápětí prohrála jedenáct míčů v řadě. Některé balony napálila daleko mimo čáry a po jednom úderu, který měla na dosah, ani nešla a o set přišla.

Australská trenérka Rennae Stubbsová se o pauze snažila Plíškovou vyburcovat. "Dneska musíš zatraceně makat. Tlač, opravdu tlač a jdi do kolen," říkala Australanka a použila i hodně ostrá slova. "Nehraj naštvaně, když nevyužiješ brejkboly. To je stará Kája, ukaž mi novou Káju. Ukaž mi, jak jsi bojovná!" chtěla Stubbsová. Plíšková začala hrát soustředěně a dominovala. Od stavu 1:1 ve druhé sadě získala devět her v řadě a ve třetím setu rychle vedla 5:1, ale místo výhry přišel kolaps.

Plíšková dvakrát zápas nedopodávala do vítězného konce a za stavu 5:4 znovu podlehla frustraci. Při jedné výměně si myslela, že zahrála aut, lajnový rozhodčí ale nic nezahlásil, ona přesto na úder soupeřky nezareagovala. Rázem prohrávala 5:6 a znovu přišla Stubbsová. Tentokrát dávala pozitivní instrukce, aby Češku povzbudila, ale napodruhé už neuspěla. Plíšková při svém servisu zápas ztratila.

Na český duel nedojde ani v semifinále čtyřhry. Mezi nejlepší čtyři páry postoupila Lucie Hradecká s Ruskou Jekatěrinou Makarovovou, ale světová deblová jednička Kateřina Siniaková ve dvojici s Lotyškou Jelenou Ostapenkou ve čtvrtfinále vypadly.