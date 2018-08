Kvitová skrečovala čtvrtfinále v New Havenu. Bolí ji rameno

Tenistka Petra Kvitová čtyři dny před startem US Open odstoupila kvůli bolesti v rameni ze čtvrtfinálového utkání v New Havenu proti Carle Suárezové. Česká jednička si po prohraném prvním setu v poměru 3:6 vyžádala lékařské ošetření a po něm zápas skrečovala.

"Bolest v rameni jsem začala cítit už v předchozím zápase a nezlepšilo se to. Zkusila jsem první set, zkusila jsem hrát, ale celkově se mi moc nedařilo," uvedla Kvitová, jež si v první sadě připsala 12 vítězných úderů, ale také 13 nevynucených chyb.

Rameno trojnásobnou vítězku turnaje v New Havenu omezovalo především při servisu, jenž je důležitou součástí její hry. "Nemohla jsem podávat tak dobře, jak jsem chtěla, servis nebyl tak rychlý. Snažila jsem se, ale když hrajete proti někomu jako Carla je problém hrát jen na nevím kolik procent. Když nejste stoprocentně připraveni, je to těžké," řekla Kvitová, jež má po čtvrtku se Suárezovou vyrovnanou zápasovou bilanci 6:6.

Páté hráčce světa Kvitové tak v Connecticutu nevyšel útok na sedmé semifinále v sezoně, podle všeho by však neměl být ohrožen její start na posledním grandslamu sezony US Open. V New Yorku se v prvním kole utká s Belgičankou Yaninou Wickmayerovou.