Laver Cup: Kyrgios si našel manželku, Nadal vysvětloval signály

Laver Cup jde do finále. Po dvou hracích dnech je Tým Evropy před hráči z celého světa ve vedení 7:5. Nedělní program načne čtyřhra Federera s Tsitsipasem, kteří nastoupí proti silné dvojici Inser, Sock. Hráči si tenisovou show velice užívají a je vidět, že se z části jedná o exhibici. Hlavně ze záběrů z lavičky.

Ačkoliv byly zápasy během soboty dosti vyrovnané, atmosféra v jednotlivých týmech byla více než uvolněná. Tři ze čtyř utkání dokonce dospěly do závěrečného supertiebreaku (tiebreak do 10 bodů), který se v Laver Cupu hraje při shodě 1:1 na sety.

Mnohdy nafoukaný a agresivní Nick Kyrgios odehrál skvělý duel s Rogerem Federerm. Toho ale nakonec domácí publikum k výhře dostrkalo, když ho urval v závěrečné sadě 10:7. Za stavu 7:6 a 1:2 z pohledu Australana se však na lavičce Týmu Světa odehrála vtipná chvilka.

"Úplně jsem ztratil koncentraci," prohlásil Kyrgios, když přicházel do svého tábora. "V hledišti jsem viděl nádhernou holku. Říkám vám upřímně, hned na místě bych si ji vzal. Právě teď," vyprávěl svým kolegům, kteří neskrývali smích. Nečekanou odpověď mu poskytl kouč týmu John McEnroe. "Nedělej to, dokud ji neuvidíš ve spodním prádle," pravil vítěz sedmi grandslamových vavřínů svým typickým suchým humorem.

"I lost concentration, I saw a really hot chick in the crowd. Like, I’m being jarringly honest - I’d marry her right now. Right now.”



