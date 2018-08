Motivace pro Djokoviče, triumf z Cincinnati mu ve sbírce chybí

Srbský tenista Novak Djokovič už triumfoval na všech velkých turnajích, pouze na jednom ne. Tím je aktuálně probíhající podnik série 1000 v americkém Cincinnati. Už pětkrát byl ve finále, letos by rád dosáhl až na vrchol. Kdyby se mu to podařilo, zkompletuje takzvaného "zlatého mistra". Tlak si nepřipouští. Celkové vítězství je pro něj motivací.

První dvě kola přešel lehce. Srb, který se vrací do světové špičky po zranění, ví, že musí zabrat. "Musím určitě hrát lépe než v prvních dvou zápasech. Hodně trénuji a snažím se najít hru a úroveň tenisu z minulosti," prohlásil Djokovič po vítězství nad Francouzem Adriannem Manarinem, jehož porazil ve třech setech.

Z nejprestižnější tenisové série, která se řadí hned za grandslamy, má Djokovič již třináct titulů. Na všech ostatních osmi turnajích už triumfoval, jenom v Cincinnati ne, a to už byl pětkrát ve finále, z toho potřetí za poslední čtyři roky. Poslední krok mu tedy chybí k tomu, aby získal takzvaný titul "Golden Master", jenž mu stále uniká. "Myslím, že mi to spíš přidává na motivaci než větší tlak na mou osobu, ten nepociťuji," poznamenal Srb.

Moc nechybělo a Srbova touha by se musela minimálně o rok prodloužit. Na konci prvního setu se mu totiž udělalo nevolno a vážně hrozilo, že by ze zápasu s Francouzem musel odstoupit kvůli žaludečním potížím. "Necítil jsem se dobře. Moc dobře se mi nespalo a nebylo to lepší ani na kurtu do poloviny druhé sady. Pak jsem ale dokázal utkání otočit s trochou štěstí a pomoci boha. Jsem šťastný, že jsem se dokázal vypořádat s touto výzvou," usmíval se Djokovič na kurtu po zápase.

Nyní čeká na srbského tenistu Bulhar Grigor Dimitrov, se kterým má Srb výrazně pozitivní bilanci a porazil ho dokonce osmkrát z devíti utkání. Největší překážka by měla být pro Djokoviče až ve finále, kde by se opět utkal pravděpodobně se Švýcarem Rogerem Federerem, který mu vystavil stopku za vysněným titulem v Cincinnati již třikrát z pěti případů. O zbylé dvě porážky se postaral Brit Andy Murray. Srb přitom ve finále neuhrál ani set.