Muchová si zahraje osmifinále, utká se s Plíškovou! Veselý končí

Tenistka Karolína Muchová postoupila při wimbledonské premiéře do osmifinále a bude hrát s třetí nasazenou krajankou Karolínou Plíškovou. Ve třetím kole Muchová porazila turnajovou dvacítku Anett Kontaveitovou z Estonska 7:6, 6:3, Plíšková na londýnské trávě zdolala nepříjemnou tchajwanskou soupeřku Sie Šu-wej 6:3, 2:6 a 6:4.

Zatímco v ženské dvouhře bude mít český tenis jistě zastoupení ve čtvrtfinále, v soutěži mužů se poslední hráč už rozloučil. Jiří Veselý nestačil ve třetím kole na 28. nasazeného Benoita Paireho z Francie, s kterým prohrál 7:5, 6:7, 3:6 a 6:7. Dvaadvacetiletá Muchová ve Wimbledonu uzavírá svoje premiéry na grandslamových turnajích. Čtvrté kolo je jejím novým maximem, na US Open loni došla do třetího.

Ve Wimbledonu ještě Muchová neztratila set. Kontaveitovou nedávno zdolala i na Roland Garros, s příští soupeřkou Plíškovou naopak prohrála v prvním kole letošního Australian Open. V první sadě Muchová prohrávala 0:2, ale hned srovnala a za stavu 5:6 si nechala ošetřit záda. V tie-breaku proměnila třetí setbol a vyhrála 9:7. Druhý set česká hráčka rozhodla brejkem na 5:3, při svém podání pak odvrátila dva brejkboly a za hodinu a 38 minut mohla slavit největší grandslamový úspěch.

Plíšková si postupem do osmifinále vyrovnala v Londýně své maximum. V prvním setu se nenechala vyvést nezvyklým tenisem soupeřky z koncentrace. Dobře podávala, díky dobrým returnům získala brejk na 5:3 a šestým esem ukončila první set. Ve druhém už ale nerytmickou hru soupeřky neustála. Tchaj-wanka střídala čopy, rychlé míče s pomalými, kraťasy, náběhy k síti a dokázala zasadit i vítězný úder. Plíšková dvakrát prohrála podání a poprvé po patnácti vyhraných setech o jeden přišla.

Dokázala se ale znovu zkoncentrovat a ve třetím setu hrála jistě. Po vítězném forhendu vzala Sie Šu-wej podání na 2:1. Pak se dostala ze stavu 15:40 a game ukončila poté, co se natáhla po bekhendovém voleji, který usměrnila za síť. Při svém podání už komplikace nepřipustila a vyhrála za hodinu a tři čtvrtě. "Je těžké proti ní hrát, protože nevíte, co od ní přiletí. Jsem super potěšená, že jsem to zvládla. Tohle byl na trávě dobrý test. Ztratila jsem tady první set, ale podávala jsem výborně a z toho se můžu odrazit do dalšího utkání," řekla Plíšková.

Veselý, který prošel do hlavní soutěže z kvalifikace, v prvním a druhém kole vždy prohrál první set a pak zápas otočil. Tentokrát byl průběh opačný. V prvním setu v úvodní hře odvrátil tři brejkboly a pak pálil esa. Jedním tvrdým míčem trefil lajnovou rozhodčí do ramena a omlouval se. Set uzavřel brejkem ve dvanácté hře.

Paire se ale na podání výrazně zlepšil a ve zbylých třech setech už českému hráči povolil jen jeden brejkbol. Druhou sadu ztratil Veselý v tie-breaku poměrem 5:7 a třetí poté, co přišel o podání čistou hrou v osmém gamu. I čtvrtý set dospěl do tie-breaku, který Paire rozjel parádním prohozem a zápas ukončil lehkou smečí.

"Utkání to bylo těsný a možná to bylo o dvou o třech míčích. Byl to zápas o druhý týden, mohl jsem obhájit celý Wimbledon, což by mi strašně pomohlo. To jsou možná věci, které jsem měl v hlavě, i když jsem si je nechtěl připouštět. Ale hrálo se o hodně a rozhodující byl podle mě ten druhý set," konstatoval Veselý.

Postupem do třetího kola Veselý potvrdil, že Wimbledon je jeho nejlepším grandslamem. Nezopakoval ale osmifinále z loňského roku a v žebříčku ho čeká další propad. Klesne někam ke 140. místu a také na US Open bude muset do kvalifikace. "Na žebříček moc nekoukám, protože to nejsou pozice, které by mě uspokojovaly. Pro mě je ale důležité, že jsem zdravý a že si odsud odvážím těch pět výher. To je něco, na co jsem čekal. Potřeboval jsem se chytit," řekl Veselý.

Loňský finalista se loučí

Čtvrtý nasazený Jihoafričan Kevin Anderson vypadl z Wimbledonu ve třetím kole. Loňský finalista prohrál s Guidem Pellou 4:6, 3:6, 6:7. Pro devětadvacetiletého argentinského tenistu znamená postup do osmifinále nové grandslamové maximum.

Třiatřicetiletý Anderson je sice v současném světovém žebříčku až osmý, ale ve wimbledonském nasazení mu pomohly výš body za výkony na trávě. Pella je v Londýně turnajovou šestadvacítkou. Anderson se tentokrát nemohl opřít o svou tradiční zbraň. Servis ztratil třikrát, na podání neuspěl ani na počátku tie-breaku v třetí sadě a ztrátu 0:3 už nedotáhl.

Jihoafrický tenista odehrál teprve pátý turnaj v sezoně. Po lednovém titulu v Puné a vyřazení v druhém kole Australian Open začaly jeho potíže s loktem, kvůli nimž vynechal řadu turnajů a objevil se pouze v březnu v Miami. Zranění posléze nepustilo 203 centimetrů vysokého hráče ani na French Open. Vedle loňské finálové účasti ve Wimbledonu má Anderson na kontě i neúspěšný boj o titul na US Open v roce 2017.